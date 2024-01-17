台股基金 今年來僅兩檔正報酬

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台股主動型基金去年表現出色，但今年來受大盤震盪影響，績效表現較疲弱，據Lipper統計，137檔台股基金平均報酬-2.23％，僅兩檔基金為正報酬，分別為瀚亞菁華、統一經建基金，以0.32％與0.23％成績排名前二名，另包括野村高科技、凱基台灣精五門基金表現也相對抗跌，表現都優於大盤。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，由於主流股在去年已漲多，2024年第一季的能見度較低，投資操作上建議選股不選市，對一般散戶而言操作較為不易，建議透過主動型基金由經理團隊選股，趁勢抓緊產業以及個股收益機會。

消費性電子商品庫存回補需求於去年底已結束，當前正是產業淡季，不利於評價過高的科技股表現，導致大盤走勢呈現賣壓、震盪偏弱格局；AI仍是中長線主旋律，建議靜待拉回後再介入，第一季相對看好基期較低、基本面獲得改善的傳統產業，包括紡織、貨櫃、鋼鐵及金融。

凱基開創基金經理人吳志文指出，今年台股能否延續漲勢，關鍵是企業獲利成長力道，目前觀察庫存去化持續正向循環，獲利有機會持續跟進表現。去年台股強勢領漲的AI題材，今年也可望有所表現，預期AI邊緣概念股為今年科技股投資主軸，AI PC及NB有助高速傳輸運算晶片廠獲利增長。

今年慢牛漲勢格局，建議尚未布局股票部位的投資人，把握AI浪潮蓄勢向上，逢回分批布局，或定期定額持續累積持股，打造理財投資組合迎接產業新趨勢。

台新臺灣永續高息中小型ETF經理人黃鈺民認為，總統大選結果確立，就歷史經驗來看，台股在大選後回歸基本面，普遍有亮眼表現。統計1996年以來七次總統大選，選後20日平均漲幅8.5％，選後40日平均漲幅高達14.3％，選後60日平均漲幅9.3％。

基本面來看，除AI趨勢外，各子產業景氣谷底回溫跡象逐漸擴散，今年景氣優於去年的前提下，對股市持續樂觀，且就歷史經驗來看，第四季到隔年第一季台股指數表現普遍佳。