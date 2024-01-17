日股基金 今年續看俏

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2023年日本股票基金績效十強

日股基金2023年表現旺，2024年仍是看好。據理柏統計，2023年全年排名前六大的日股基金都飆逾2成。法人認為，依據過去經驗，日銀政策調整時，日股與匯市短期皆出現震盪，但日圓走勢一旦回穩，日股即重新回到上升趨勢，今年日圓強勢可期，日股也看漲。

野村投信表示，日銀去年12月19日的利率會議仍維持寬鬆基調不變，打消市場對日銀改變鴿派立場及即將終結負利率的揣測，最新聲明中仍重申耐心地維持寬鬆貨幣政策，顯示日銀其實對扭轉長期以來的寬鬆貨幣政策非常謹慎，傾向更多數據支持，不會倉促調整政策扼殺脆弱的經濟復甦。

先前日銀正副總裁罕見相繼發表談論政策，市場解讀為日本負利率將結束，導致日圓兌美元匯價短線急升且一度接近140關卡。但今年春鬥才是政策調整的關鍵，工資若能繼續大幅增長才代表日本正式擺脫長期通縮環境，屆時日銀才有政策調整的充分理由。

股市方面，日股近日表現強勁，東證指數與日經225指數皆創下34年來新高，一方面是目前日圓相對疲弱，一方面亦受惠於科技股上漲。AI掀起新一波熱潮，晶圓相關等半導體產業成為全球投資人焦點，隨著全球加速投入半導體製造、精密製程技術，對生產設備的需求更為迫切，半導體設備相關企業便成了在半導體投資熱中率先受惠的族群，稱霸全球半導體材料及設備領域的日本半導體類股指數率先於去年12月即衝上歷史新高，表現更超越美國費城半導體指數和台灣半導體類指數。

元大日本龍頭企業基金研究團隊指出，根據路透短觀調查，日本製造業由半導體、機械等拉動，由谷底復甦。以半導體為例，補庫存需求將拉動2024半導體產業。

日本在半導體材料、設備領域握有絕對的主導權，在全球半導體需求反彈的推動下，有望持續推升相關產業鏈獲利增長。加上政府也積極提供補助，在半導體業深耕卡位。未來持續看好半導體、機械產業谷底復甦、薪資成長帶動零售（消費）產業表現。銀行受惠日本貨幣政策正常化，利差擴大提升獲利成長。