國內最大日股基金 新增2級別

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2024開年日股衝上近34年新高，再度領漲全球主要股市，日股投資熱度直線上升，國內規模最大日股基金「元大日本龍頭企業基金」為符合投資人以多元幣別投資日股需求，新增日圓、美元級別提供申購，投資人可依自身資金規劃，透過適合的計價幣別進行投資。

元大日本龍頭企業基金瞄準日圓相對弱勢有利日本製造業回流及發展，東京證交所改革、日本NISA（小額投資免稅制度）政策推動及外資積極流入等助漲日股利多，去年7月IPO以來搭上日股走升行情，市場關注度持續火熱，至去年12月底規模已來到新台幣418億元。這次在新台幣級別外，新增日圓、美元級別，日圓級別能貼切反映基金持有日圓計價成分股行情變化，美元級別則是於美元對日圓歷史區間相對高點，以美元計價進場日股，具有不同特性。

元大投信說明，選擇日圓級別投資日股，與股神巴菲特發債取得日圓買日股的策略相近，不用額外擔心日圓匯率風險，特別是在這波日圓弱勢行情下，若手中有已換好的閒置日圓，可以適時投資參與日股行情，元大日本龍頭企業基金日圓級別最低單筆申購金額為15萬日圓（約合新台幣3萬1,950元）。

選擇美元級別，則是以美元申購，透過基金換匯後投資日圓計價的日股，除同樣參與日股行情，當日圓對美元升值時，該級別淨值計算將獲得匯兌收益。目前日圓兌美元匯率處於1999年以來區間相對低點。

元大日本龍頭企業基金研究團隊指出，日本政府積極以擺脫通縮為主軸，持續推動各項政策，包含鼓勵國內民眾投資的NISA上路，日本政府預估潛在資金流入將從去年3.3兆日圓，成長至2027年的5.6兆日圓，目標5年成長70％，據統計目前NISA內資主要流入類股為製造業、金融保險，兩者與元大日本龍頭企業基金現階段布局方向一致。