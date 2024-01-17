科技股擁兩利多 反彈可期

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2024年隨著AI浪潮的商品化、技術運用落地，全面催生AI PC、AI手機等，加上工業自動化運用的成熟發展，AI應用商機全面搶攻市占。投信法人表示，市場對停止升息與對降息的預期將延續至今年第一季，研判科技股的反彈行情仍可望延續。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，看好軟體產業仍處於近十幾年來的創新週期中，且目前軟體板塊的評價低於過去五年平均，PE目前在23.3倍，大幅低於前高29.1倍，隨近期美債殖利率修正回落後，推升科技股評價持續向上。

今年AI產業邁向商用新循環，去年底美債殖利率走低，推升科技股成長力道，帶動AI相關概念股價攀創新高，但今年在進入降息循環之際，也可能出現企業支出緊縮、新增客戶放緩等疑慮，美債殖利率上、下波動情等，建議看好AI投資前景的投資人，不妨強化定期定額、定期不定額的紀律，把握AI產業長趨勢行情。

野村e科技基金經理人謝文雄認為，隨生成式AI、智慧辦公室、元宇宙等商業市場逐步興起，IDC預估今年AI PC將逐步打開個人裝置市場。AI已成為雲端業者強化競爭力最重要的投資，AI相關資本支出將佔雲端資本支出40％，較去年25％大幅提升。今年隨企業AI應用需求的帶動下，AI伺服器的增長動能將維持強勁。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰分析，美股在貨幣政策轉向寬鬆大方向不變的情況下，預料今年股市仍將震盪向上。趨勢與操作可挑選PC、手機與記憶體等作為科技主要布局重點。也可留意生技醫療、小型軟體股、FinTech等有再次優於大盤的機會，利率自高點往下緩解評價壓力，獲利端逐步持穩。

元大S&P 500ETF研究團隊強調，美國財報周12日揭開序幕，市場預估整體成份股去年第四季獲利年增1.3％，年增超過2成產業為通訊服務、公用事業與非核心消費，今年獲利增長估以醫療保健、通訊服務、資訊科技居前。