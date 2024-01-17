搶賺科技AI財 留意三重點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

AI狂潮帶動下，相關概念股在去年連袂上漲並帶動相關產業表現，2024年科技股仍值得市場期待。法人指出，2023年是生成式AI元年，今年仍會朝此方向邁進，可將重點放在生成式AI落地、獲利力、總經風險等三大觀察重點上。

景順全球科技基金經理人蕭若梅表示，生成式AI在去年異軍突起，從最新的財報季可以確認生成式AI不是單純的議題炒作，而是真正能顛覆未來生活的重要科技趨勢。AI發展一開始在雲端，未來落地化是重要趨勢，AI PC、AI Smartphone等商品將在今年逐漸成型，使得一般大眾都能體驗到生成式AI的功能，也可能進一步促進新的換機潮。

第二個觀察重點是軟體大廠生成式AI服務的獲利能力，生成式AI在軟體大廠的續航及獲利能力，也是投資界評估未來投入AI開發資金與開發速度的重要參考指標。最後是總體經濟風險，過去利率風險後，有可能會伴隨信用風險及流動性風險，須留意位於高水位的利率水準，是否會為消費與公司支出帶來壓力。

據FactSet估計，S&P500整體成份股於2024年EPS將成長11％，為繼疫情後的2021年，首次再有雙位數成長。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志認為，根據SEMI國際半導體產業協會公布之最新一季全球晶圓廠預估報告，在全球市場需求復甦之下，以及各國政策支持，也帶動晶圓廠建設與設備投資成長，預估全球半導體產能今年將增速成長6.4％。台灣在全球半導體居關鍵地位，產業鏈完整，無論是先進製程、封裝、IC設計等都享有高市占率。