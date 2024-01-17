銀行搶美元 高利定存拚場

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美國聯準會3月提前降息的預期恐落空，影響美元存款利率變動，近期國內各銀行的美元定存利率，大額存款3個月～6個月期年息還有5％以上的高利定存，有滙豐、星展、渣打、中信、新光和安泰銀行等，提供較小額如1,000美元～5,000美元優利定存的則有台新、凱基、聯邦、土地銀及瑞興銀行。

各家銀行搶在美國利率降息前推出3個月～6個月的美元定存優利方案，以3萬美元～5萬美元以上大額存款來說，外銀的滙豐銀行的新貴賓優利定存方案3個月年息6.6％、6個月年息6％，但限合格私人理財新戶、合格卓越理財尊尚新戶及新資金；星展銀行的星鴻利美元定存，新資金3個月年息5.5％、6個月年息5.18％；渣打銀行五大天王優利定存，美元定存6個月年息5.2％、續存6個月年息5％優惠。

本國銀行的中信銀行的美澳新錢超利high優利定存，3萬美元～10萬美元有3個月及6個月年息5.5％，10萬美元以上3個月及6個月年息6％優惠；新光銀行美利兔MuchPlus存款專案，5萬美元以上3個月年息5.35％、10萬美元以上3個月期年息5.7％；安泰銀行的好利龍總來專案最高6個月年息5.3％。

對於僅有千美元的小資族，想存年息5％以上美元定存，目前台新銀行推出好享利3外幣定存專案，最低1,000美元即有3個月年息5.2％；凱基銀行的共創輝煌時代台美定存專案，最低5,000美元以上可存6個月年息5.5％；聯邦銀行New New Bank外幣數位帳戶推出3個月年息6％優惠，最低起存為100美元，限額3,000美元；土地銀行的土銀最利HIGH-美元外匯優利定存專案，新資金3個月年息5.15％；瑞興銀行的尾兔閃利美元優利專案3個月年息5％、6個月年息5.1％，均強調讓民眾可搶在降息前存一波。