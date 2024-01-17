阻詐免輸OTP 兆豐銀推金融FIDO

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農曆春節即將到來，詐騙集團看準民眾龐大網購需求，開始頻繁發送釣魚簡訊，若民眾被騙取OTP（一次性密碼）後遭盜刷，無法被列為爭議款，只能自己負擔。兆豐銀行創國銀之先，即日起透過金融FIDO生物辨識技術，不用輸入OTP密碼，希望解決OTP密碼盜刷問題。

以往信用卡線上交易驗證時，需輸入銀行以簡訊發送的一次性OTP動態密碼進行驗證，不僅需要時常切換手機螢幕畫面來輸入密碼，還有可能在密碼傳送或輸入過程中，遭詐騙集團攔截或竊取。若持卡人在國外，更常因種種因素無法收到OTP動態密碼，以致線上交易無法完成，造成諸多不便。

兆豐銀行昨宣布，與聯合信用卡處理中心攜手合作，在信用卡3D驗證系統中，除了現有的OTP驗證方式外，新增「兆豐身分認證App」金融FIDO的驗證方式，兆豐卡友在線上刷卡交易時，系統將立即發送「兆豐身分認證App」推播通知至綁定裝置，卡友點選推播後，憑人臉或指紋驗證成功，即可迅速完成交易，免輸入動態驗證碼。

公股銀為了減少信用卡詐騙，去年8月初起從兆豐銀開始，一銀、華南銀等皆在下半年陸續推出升級國際支付防範盜刷機制，當該行信用卡被綁定在國際支付時，將自動檢核持卡人綁定國際支付的手機門號是否與持卡人原留存於銀行的手機門號一致，若不一致，要先致電客服始可完成綁定作業，以防詐騙集團竊取信用卡資訊後綁在國際支付、進行消費。

據公股銀表示，該功能上路後，相關信用卡盜刷案例立即減少、甚至接近歸零。金管會也推動全體國銀在去年底前完成該檢核機制。

對於已經被詐取OTP密碼並遭盜刷的卡有，由於輸入OTP密碼的交易沒有辦法透過任何方式列入爭議帳款，兆豐銀提供卡友30期零利率還款，華南銀也提供3期至24期0利率還款方式。