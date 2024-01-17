網路買投資型年金險 需電訪

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隨著民眾習慣改變，網路投保愈來愈盛行，為確認要保人在網路投保的意願，金管會修正「保險業經營電子商務自律規範」，當中除新增登山險、海域活動綜合險列入不用電訪的險種外，也因應網路投保開放銷售投資型年金險，保險公司要100％電訪。

為確認民眾的網路投保意願，金管會針對電訪設三大規範，一是有五類保單可不用電訪，包含強制車險、旅平險、旅綜險、登山險、海域活動綜合險等，其中新增的是登山險、海域活動綜合險，保險局表示，主要是考量兩險種與旅平險一樣保障時間較短，為方便民眾投保而不用電訪。

二是針對其他網路投保險種要抽樣電訪。抽樣電訪比率依照新、舊保戶區分，針對新保戶，在寄發保單給要保人前，保險公司要抽樣10％進行電話訪問，以確認投保，如果電訪經確認要保人並沒有投保，就不予承保。

屬於舊保戶，則是在保單寄發給要保人之前，保險公司應抽樣5％進行電話訪問，以確認投保意願，如果電訪後確認要保人並沒有投保，也不予承保；如果是新保戶，但是採數位憑證或親臨保險公司辦理網路投保的，可列入舊保戶，抽樣5％電訪。

三是網路投保投資型年金險，保險公司在寄發保單給要保人前，要100％進行電話訪問，除確認要保人投保意願外，保險公司還要確保要保人是否明確瞭解投資型年金險的商品內容、相關投資風險，如果沒有完成電訪，將不予承保，保險公司也要通知並確認要保人保險契約是否成立。

因應可能有的網路投保要保人是聽語障人士，金管會規定，針對聽語障人士，保險公司確認投保意願的方式，可以改成簡訊、電子郵件等方式來替代電話訪問。另外，電話訪問過程應經要保人同意全程錄音，並備份存檔。

因應民眾對網路投保的需求日漸增高，2022年金管會放寬日額型住院醫療險、投資型年金險可以網路投保。