啖奧運商機 台彩經銷商搶兼運彩

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奧運比賽將在今年7月下旬鳴槍，為了搶奧運商機，加上從今年起運彩可以24小時投注、運彩增加相當多的投注項目，如果台彩和運彩合營應該可以更受惠，因此，比上一屆情況，台彩經銷商搶著與運彩經銷商合作情況更勝，預估兩彩合作經營比例將達9成以上，家數將比上屆更多。

台灣運彩表示，運動彩券是屬於小眾市場，平常會吸引一群關心體育賽事的民眾投注；不過，一般買運彩彩迷，平常也會買台彩，然而買台彩的客戶不見得會買運彩，唯有在大型國際賽事時如奧運、世足賽時，台彩經銷商若沒有賣運彩，將損失當下運動商機。因此，觀察到這一屆來抽運彩經銷商的人比過去多得多。

依運彩統計，上一屆才只有2,900多人來抽籤，這一屆來登記抽運彩經銷商，合格者即高達16,000多人抽2千人，加上符合績優退役的運動員有615位，共有2,615家合格經銷商，第三屆運彩經銷商持續建置中，預期運彩和台彩經銷商重疊性家數會比上一屆多，估計至少會有9成以上。

台灣運彩總經理林博泰日前表示，第三屆運彩2024全新上市目標就是接軌世界，因此，全面24小時開放投注投注，全面啟用QRcode投注，運動賽事投注標的從原本的16種新增至26種，並提供超過50種遊戲玩法。