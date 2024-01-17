凱基人壽推新保單 失智保障再升級

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根據台灣失智症協會最新的調查顯示，台灣失智人口逾30萬人，未來將會以每30分鐘增加1位失智症患者速度成長，至2040年失智人口將翻倍成長攀升至60萬人以上。

有鑒於台灣失智時鐘加速轉動，凱基人壽（原中國人壽，以下同）積極回應社會發展趨勢，發揮保險業安定社會力量，推出具4大保障特色的「凱基人壽基智人生健康保險」，幫助民眾提前為未來若不幸罹患失智症所衍生的治療和照護龐大費用做好萬全準備。

「凱基人壽基智人生健康保險」的4大保障特色：（1）一次給付關懷應急真安心：若第2保單年度起經診斷符合保單條款規定之認知功能障礙狀態，並於免責期間屆滿時仍生存且持續該狀態者，將可領取診斷確定日當時保險金額12倍的「認知功能一次保險金」。（2）分期給付年年照護免煩惱：若第2保單年度起經診斷符合保單條款規定之認知功能障礙狀態，並於免責期間屆滿時仍生存且持續該狀態者，每年將可領取診斷確定日當時保險金額18倍的「認知功能分期保險金」，最高給付16年，緩解家庭沉重經濟負擔。（3）豁免機制保障延續好安定：於保單有效期間內符合保單條款規定之認知功能障礙狀態，並於免責期間屆滿時仍生存且持續符合該狀態者，將豁免續期保險費繳交，讓保障得以延續。（4）無理賠回饋保險金申領後再活用：保險年齡達86歲之保單週年仍生存，且未曾申領本保險商品各項保險金者，將可領取按「應已繳保險費」1.02倍的「無理賠回饋保險金」，享有高品質老年生活。

喜迎農曆春節假期之際，凱基人壽推出「喜迎凱基 天降騎機」保戶抽獎活動及「一份保單一份愛」投保做公益活動，讓社會大眾強化保障之餘，還能將善念化為愛的力量。凡於活動期間（1月1日至3月31日）透過凱基人壽業務通路投保健康險或6年期（含）以上美元利率變動型壽險商品，並完成核保生效且逾契撤期10日之保單要保人，就有機會參加抽獎獲得Gogoro SuperSport、iPhone 15等多項好禮。