第一金控推ESG地圖平台

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第一金控落實ESG（環境、社會、公司治理）響應臺灣2050淨零轉型，發揮永續金融先行者影響力，打造業界首創結合地理資訊系統（GIS）定位與資料數據應用之「ESG永續應用地圖查詢平台」，協助民眾及企業了解與自然資源、環境等互動關係並強化氣候變遷知情。

「ESG永續應用地圖查詢平台」內含「綠色生活」、「自然環境」及「氣候變遷」三大主題查詢專區，整合環境部、農業部、水利署、國家科學及技術委員會臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）等政府機關開放資料，協助民眾及企業落實2050淨零轉型。在「綠色生活」主題方面，透過手持裝置開啟定位，即可了解周圍經環境部認可之環保餐廳或環境教育設施場所，提供民眾實踐綠生活或學習、體驗環保課程參考。

第一金控「ESG永續應用地圖查詢平台」提供企業轉型邁向永續、管理自然資源與氣候變遷風險的利器。企業透過該平台到站即取得政府機關公開非財務面向永續管理與風險分析資訊，讓ESG決策更有效率。

以「自然環境」主題為例，透過地址定位、座標定位或圖面點選定位等方式，系統即帶入定位點1公里範圍之淹水災害潛勢、近五年淹水點、自然保護區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境等，企業可判斷營運據點及活動，是否與自然環境敏感區觸及或重疊。另於「氣候變遷」主題區，運用大數據分析，提供三種氣候變遷情境雨量資訊，搭配GIS定位與淹水潛勢圖層判斷，幫助使用者掌握氣候變遷情境下之淹水潛勢。更多資訊可前往第一金控官網之企業永續發展專區，點選ESG地圖工具體驗使用。