新壽 為弱勢兒加年菜

新光人壽慈善基金會集結新光人壽與新光保全於1月12日假中華安得烈慈善協會舉辦「年菜食物箱包裝」活動，共50人響應，該活動已連續六年舉辦，募集總金額超過新台幣200萬元，總計讓超過約4,000位弱勢兒童得以在過年期間，享用到豐盛的年菜，過一個溫暖的好年。

此外，不僅「年菜食物箱包裝」活動，在新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈的號召下，包括新光人壽、新光人壽慈善基金會及新光保全同仁紛紛自發性加入「年菜食物箱資金募款」活動，總額突破25萬元。活動當日由新光人壽慈善基金會副執行長陳彥名以及新光人壽新莊區部部長湯士強及新光保全資深協理鄒國民代表出席，並將募得款項捐贈給安德烈慈善協會，並由該會執行長羅紹和代表接受。

新光人壽慈善基金會與新光人壽、新光保全響應年菜食物箱的募集已邁入第六個年頭；在裝箱過程中，雖然汗流浹背，但每個人的臉上卻是滿足的笑容，當日共包裝400箱滿滿的物資、帶著滿滿的心意，讓超過1,600多位弱勢孩童，在疫情的影響下，可以享受溫暖美味的年菜。

自2017年起，新光人壽慈善基金會開始贊助安得烈協會，並在兒童教育專案中有緊密的合作，包含贊助安得烈的小朋友的膳糧食物箱以及與安得烈合作「新學伴關係2.0－大小筆友計畫」。年菜食物箱這個計畫源起於安得烈的同仁分享很多安得烈的受助孩童，家中的環境無法讓他們吃一頓豐富的年菜，小朋友們常一邊看著超商的年菜DM，一邊吃著日常的食物，幻想自己有一頓豐盛的年菜。新光的同仁在知道這個狀況後，即開始募集年菜食物箱的活動，每年同仁們都熱情的募款、賣力的包裝。在這個過程中，深深體會施比受更有福的幸福真締，每箱食物箱對孩子們來說就像一份珍貴的新年祝福，傳送到每位需要的兒童手中。