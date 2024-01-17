7天期年息達10％ 凱基銀祭美元優惠定存

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凱基銀行提供龍年聰明理財術，民眾可將餘裕的資金配置在收益相對穩定的優惠定存，凱基銀行推出限時限量美元優惠定存及換匯優存活動，可享七天期定存，年息高達10％。此外，建議亦可把握時機搶先布局基金或美股，透過凱基銀行網路銀行或行動銀行APP申購精選基金，不論單筆與定期定額皆享0手續費優惠，買入美股及ETF則享單筆手續費0.15％。

凱基銀行推限時限量美元優惠定存活動，以新資金或換匯資金承作，美元高利定存可享年息5.5％，存入1萬美金可較一般定存多領約台幣2,800元的利息；台幣高利定存則可享年息1.65％，存入30萬元台幣可較一般定存多領約台幣500元的利息。同時，也推出短天期的換匯優存方案，以非美元的資金轉換為美元同時辦理定存，可享七天期定存年息10％，民眾可趁著美元緩跌時買入，同時賺進匯差和利率。

此外，凱基銀行預估美股全年仍有正報酬的機會，尤其在大選年的第四季行情尤其明顯，建議民眾亦可把握時機搶先布局、逢低買進。凱基銀行龍年讓民眾財富接龍來，即日起至2月29日止推出理財優惠活動，透過凱基銀行網路銀行或行動銀行APP申購精選基金，不論單筆與定期定額皆享0手續費，另申購美股及ETF則享單筆手續費0.15％。其次，即日起至3月15日止，透過凱基銀行投保利率變動型保險商品，單件保單實繳保費達台幣50萬元以上，即可參加抽獎活動，有機會獲得最大獎iPhone 15 Pro Max。

凱基銀行致力於富足客戶人生，龍年迎新春開運禮別出心裁，特別推出限量「金龍發財水」與「龍舞金堆發財米」，以俏皮喜氣的歡喜龍，結合古銅錢幣設計象徵招財進寶，送給凱基銀行財富管理貴賓。