偉志定溫定量開水器 茶飲業好幫手

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拒絕加工，食品講求鮮度，就連茶吧、茶飲、咖啡bar市場也開始追尋「現泡」，依客人喜好，立即做出客人要的瞬間萃取出的茶味及手沖咖啡，專業開飲機製造開發商的偉志牌，長期耕耘國內的飲水機市場，深受好評。此次，針對市場需求，今年強檔推出營業用的智慧型定溫定量開水器，可依客戶所要的溫度及出水量，設定水溫及出水量，適用手沖咖啡、煮珍珠奶茶、泡麵、火鍋店、茶飲店等行業。

據了解，台灣的茶飲市場，在加盟條件門檻愈來愈低下，競爭是趨於白熱化。也因市場競爭激烈，如何做出自家特色，擁有大量死忠的客戶，各店家是絞盡腦汁，隨時不斷推出新的口味與喝法。

為避免茶走味，及煮好的茶因長時間放置變酸，影響消費者健康，有業者推出現煮茶，如麻古的茶吧連鎖品牌，可依客戶所點飲料馬上沖泡，就像在家裡現煮的一樣，全程客製化，就這樣頂級茶飲市場的帶動，讓茶的品質價值跟著提升。

偉志企業就是看好這樣的茶飲及路易莎咖啡連鎖店的商機與趨勢，十年前開始投入茶飲設備的研發，而隨著定量、定溫的煮茶機上市，周邊配備的雪克機、萃茶機也相繼推出，今年更順應龐大的咖啡人口，優化推出定溫定量開水器。

業者指出，泡一杯現泡茶已不用煮熱水，利用先設定好的水溫、水量，濾杯最大泡茶量11公升，可依電腦程式控制四段出水模式，並可依各種不同茶葉性質設定泡茶洗程次數，時間不用一分鐘，隨即就有香濃的好茶可喝。

此外，偉志開水器可煮泡麵，或拿來手沖咖啡。還有設備不占空間優勢，不像坊間得事先煮好一桶一桶茶飲放著占空間，還要擔心短時間茶賣不出去，茶會變質的疑慮。