國際大廠紛點讚 精湛端AOI新武器

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光學篩選機大廠精湛（2070）去年歲末12月15日盛大舉辦新機發表會，數百位客人到廠前往觀摩，精湛提供最新一代AOI+AI光學篩選機展示，因產品屬性符合未來智慧化趨勢，成為吸引所有參觀者目光的焦點。

精湛自結去年12月營收1億151萬5,000元，和前一個月的6,315萬1,000元相比，增加金額為3,836萬4,000元、月增60.74％。並和2022年同月的4,891萬6,000元相比，增加5,259萬9,000元、年增107.53％，累計精湛去年全年營收達6億2,224萬2,000元。

精湛至今已深耕光學篩選機20幾年，本著「了解客戶需求、超越顧客期待」的經營理念，至今已達成多項里程碑，且獲獎無數如中小企業創新研究獎、智慧機械金質獎、磐石獎、「智慧化產品競賽」特優獎等，除了充分展現研發與技術精進的量能外，也是對該公司整體營運的肯定。

該公司光學產品行銷全球30餘國，國際知名扣件大廠，幾乎都已是精湛篩選機的客戶，更以扣件篩選機為基礎，透過核心技術（光學、機購、電控、軟體）的整合不斷開發新機型，展望未來將提供更多跨產業的AOI檢測方案及設備。

除此之外，歲末年終，懷著感恩的心，精湛更於1月12日舉行公司尾牙活動，並本著精湛教育基金會幫助弱勢家庭的宗旨，同時邀請教養院及弱勢團體一同參與尾牙活動，希望取之社會用之社會達到善的循環。