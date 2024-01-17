亞太農業技術展 6/19台南登場

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連續七年成功於台北舉辦的「亞太區農業技術展覽暨會議」，主辦單位亞洲英富曼認為現在是展會注入新活力的時刻。第8屆「亞太區農業技術展覽暨會議」（AAT）將於6月19日至21日，在大臺南會展中心（ICC Tainan）舉辦，同期展出「台灣畜牧產業展」及「台灣養殖漁業展」。

鑒於台灣南部地區農業、畜牧和養殖漁業的蓬勃發展，本屆博覽會特別選擇在台南舉行，該地區以其農業、漁業、畜牧業的生產基地而聞名。這一策略反映出AAT致力於提供一個呈現農、漁、畜產業的業動態增長和創新的平台。台灣中南部是農、漁、畜產業的重要生產區，約占台灣總農、漁、畜業產值的三分之二。

台南交通便捷，方便來自世界各地的相關產業專業人士參與。適逢2024年是台南市建城400周年紀念，一系列的文化活動為博覽會增添更多亮點。英富曼台灣總經理劉櫻惠表示，第8屆博覽會將是一場更大規模、內容更豐富的活動。該活動不僅將為台灣農、漁、畜產業的發展注入新動力，也將為亞太地區產業的轉型升級做出貢獻。

第8屆博覽會主題為「食在未來」，強調「創新」、「永續」、「環保」的農業技術。將展示最新的農業技術和成就，包括電動農業機械、環境控制溫室、生物肥料、飼料添加劑、動物健康、家禽和豬養殖設備、水產加工設備、冷鏈技術、保鮮包裝技術等。

會展中除了豐富多樣的展品外，專家學者將分享有關ESG永續農業、智慧農業、家禽和豬的預防醫學、魚蝦疾病防治、漁電共生的案例研究等熱門話題的專業知識，此外主辦方還會舉辦多場跨國公協會的合作交流會議。更多信息，請造訪www.agritechtaiwan.com，聯繫團隊：[email protected]。