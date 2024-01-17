綠舞飯店推 擼らら Sweets森友會住房專案

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綠舞國際觀光飯店新品牌「擼らら Sweets」貓咪甜點店日前開幕，除有美味甜點及飲品，還有可愛貓咪撒嬌互動超療癒。自即日起至6月30日推出「擼らら Sweets森友會」一泊二食住房專案，四人平均每人只要2,897元起。

以粉色小木屋打造擼らら Sweets位於日式主題園區售票處旁，每人只要300元起即可入場，有多款品種貓咪與客人互動，客人可隨處享用甜點與貓咪近距離接觸，也可在周邊商品區購買紀念品或逗貓棒來玩耍。該甜點店主打千層蛋糕，還有超Q貓爪造型馬卡龍，是甜點控的最愛，必點「女神芭絲特」貓咪造型馬林糖搭配拿鐵甜而不膩，快來打卡吧。

有最美親子飯店美譽的綠舞飯店推出多款房型供選擇，如6人入住「漓」極景家庭套房，延續飯店日系簡約與摩登設計感，上下兩層樓中樓附有二房二衛、共40坪，三張大雙人床及超大浴缸符合親子族群需求，提供舒適自在入住體驗。高樓層房型可坐在戶外沙發遠眺龜山島海景，園區美景盡收眼底。暢玩一天後浸泡風呂裸湯，享受綠舞獨家精油湯池放鬆身心靈，為自己打造新年新氣象。

三天兩夜專案再加贈每房一位忍者之森體驗，化身小小忍者參加有趣闖關遊戲。另外，還為16歲以上旅客引進虛擬高爾夫新設施，初學者可切換練習場模式享受揮桿樂趣。舞饌Omakase日式無菜單料理可依旅人預算客製化菜單，享受舌尖饗宴。服務專線：（03）960-3808。