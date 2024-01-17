博世CES秀永續節能解決方案

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2024年美國消費性電子展（CES 2024）中，博世展出的科技與應用不僅能使生活更輕鬆、安全和便利，對地球環境更加友善。博世集團表示，博世將專注於電氣化和氫能領域，以更具能源效率的方式，滿足未來的全球能源需求。為了達成低碳排未來的目標，積極推動交通、商業建築和住宅電氣化，優化傳統能源的使用。

博世是電動交通價值鏈中的領導供應商，在今年創新科技「自動代客充電」，獲美國消費科技協會（CTA）頒發CES 2024創新獎。另外，碳化矽（SiC）是電動交通的關鍵零組件，這亦是博世專注於創新半導體材料碳化矽的原因。博世的目標是於2026年在美國生產首批碳化矽晶片，並在未來數年將產能提升十倍。

博世在今年CES的另一展出亮點為專為北美市場開發的IDS Ultra熱泵。博世成功將熱泵科技應用於其他領域，博世效率最高的熱水器，結合電熱水器及熱泵的混合式機型，能效為傳統熱水器的三至四倍。博世AMPShare是一個跨品牌電池系統，商業和工業專業人士，皆能在不同品牌的專業工具之間靈活切換，無需更換電池。

無論是在道路上還是在家中，博世持續推動永續能源應用以及電氣化解決方案，並將氫能視為以氣候中和方式，滿足全球能源需求的關鍵。博世助力氫能成為未來交通支柱，更表示，氫能中心是建立氫能基礎建設的重要先決條件。