美債息走揚 3大指數盡墨 波音重摔近8％

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美國聯準會官員與歐洲央行官員接連淡化降息預期，美債殖利率揚升，華爾街股市16日開低走低，蘋果及波音雙雙下挫，致使道瓊工業指數承壓，尾盤時段一度挫逾390點，隨後跌幅收斂，三大指數終場盡墨，唯費城半導體指數強漲1.3％。

道瓊工業指數下跌231.86點，或0.62％，收在37,361.12點；標準普爾500指數下挫17.85點，或0.37％，收在4,765.98點；那斯達克指數下滑28.41點，或0.19％，收在14,944.35點；費城半導體指數上漲53.516點，或1.32％，收在4,105.941點。

數據方面，美國紐約聯準銀行1月製造業指數由前一個月的負14.5急跌至負43.7，遠低於市場預期負5，創下2020年5月以來新低。

政經方面，聯準會理事沃勒（Christopher Waller）16日指出，2％的通膨目標已近在咫尺，希望在未來幾個月能看到更多資訊來佐證這一點，對於貨幣政策前景，他認為聯準會應當「謹慎」實施降息，倘若通膨沒有反彈，今年確實適宜降息，但應慢慢放鬆貨幣政策。

國際貨幣基金組織（IMF）副總裁高萍娜（Gita Gopinath）亦於世界經濟論壇（WEF）上談到，市場對於降息的預期為時過早，各國對抗通膨的鬥爭尚未告終，因此預計今年下半年利率才會開始下降。

CME的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會於3月降息的機率為65.2％，顯著基於一周前的76.9％。市場對於降息的預期降溫，美國公債價格回落、殖利率回升，10年期美債殖利率於周二重上4.0％，在沃勒表示不應急於降息後，美債殖利率加速上行，盤中升幅擴大至10個基點以上，衝上4.075％，對利率敏感的2年期美債收益率也升逾10個基點，來到4.26％。

地緣政治方面，紅海危機持續延燒，美英二國為遏制葉門反政府組織「青年運動」（Houthi）的攻擊行動，於上周轟炸青年運動據點，然效果有限，且因此使該組織擴大攻擊目標，襲擊美國商船。16日，一艘希臘散裝貨輪遭青年運動以飛彈擊中，為24小時內第三起商船遭襲事件，值此之際，石油巨擘殼牌（Shell）宣布已無限期暫停所有行經紅海的石油運輸，另外，日本郵船、商船三井、川崎汽船等日本航運業者也加入停航紅海的行列。

個股方面，上周五市值被微軟超越的蘋果進一步下挫，面對競爭越趨激烈的中國智慧型手機市場，蘋果罕見調降iPhone售價以進行促銷，每支零售價最高便宜500人民幣，使蘋果16日再挫1.23％，收在每股183.63美元。

早前爆發艙門噴飛意外的波音再遇利空消息，富國銀行分析師於本周下調波音評級，由「買入」下調至「持有」，且目標價由280美元下調至225美元，分析師認為波音近年來一直面臨品質問題，而美國聯邦航空管理局（FAA）的審查為新的挑戰，儘管FAA目前的審查重點為MAX 9機型，但考量到其他機型也使用通用零件，審查可能擴及其他MAX系列機型。波音周二暴跌7.89％，收在每股200.52美元。

另外，華爾街巨頭財報憂喜參半，高盛因股票交易部門營收飆升，第四季營收年增7％，獲利也高於預期，淨利暴增51％，股價上漲0.71％至380.45美元；而摩根士丹利雖第四季營收高於預期，但獲利訊預期，淨利大減逾30％，周二下挫4.16％至85.97美元。

大型科技股周二普遍收黑，Meta下滑7.03美元，跌幅1.88％，收報367.46美元；亞馬遜收跌1.46美元，跌幅0.94％，收在153.16美元；Google 收挫0.16美元，跌幅0.11％，收在144.08美元；微軟則逆勢上揚1.80美元，漲幅0.46％，收390.27美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲0.43美元，漲幅0.42％，收在101.67美元；日月光ADR則收黑0.03美元，跌幅0.34％，收8.72美元；聯電ADR下滑0.12 美元，跌幅1.51％ ，以7.83美元作收。