AI前景靚 輝達、超微獲分析師看好 股價齊步漲

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人工智慧（AI）浪潮席捲全球，帶動市場對於晶片需求的樂觀情緒，華爾街分析師陸續上調輝達與超微的目標價，激勵兩間半導體巨擘的股價勁揚，超微更是飆漲逾8％，股價來到2021年11月以來的最高。

巴克萊（Barclays）分析師歐馬利（Tom O'Malle）在投資報告中指出，輝達目前在先進AI晶片市場佔據主導地位，不過，隨著超微增加向企業客戶交付自有晶片，預計該公司今年將在市場占比上取得進展。此外，由於供應限制，客戶經常使用整個輝達平台，以取得加速器的優先發貨，在超微等其他晶片製造商取得更高市占後，2024年將是AI產業百花齊放的一年。

巴克萊將超微的目標價由120美元上調至200美元，預估該公司今年的AI晶片銷售額可望達到40億美元，而KeyBanc分析師則將超微目標價從170美元上調至195美元；另外，KeyBanc將輝達的目標價由650美元上調至740美元。

據統計，追蹤輝達股票的53名分析師針對該股給出的目標價中位數為625美元，略低於一個月前的627.50美元，目前的評級普遍為「買入」（Buy）；而追蹤超微股票的47名分析師的目標價中位數則是145美元，明顯高於一個月前的130美元，評級同樣為「買入」。

受到利多消息激勵，輝達周二揚升3.06美元，股價來到563.82美元，超微則飆漲8.31％，股價來到158.74美元，達到2021年11月以來的最高收盤價，距離歷史高點僅2％。