1／17盤前》能登巨震餘威發酵 國巨旗下2檔迎轉單

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●「世界經濟論壇」（WEF）16日起在瑞士達沃斯舉行為期三天會議，值全球地緣政治風險加劇，俄烏戰爭未歇，以哈衝突釀成紅海運輸危機、朝鮮半島問題，以及總統大選後台海局勢升溫等，都是全球政經前景揮之不去的陰霾，成為論壇上各國人士關注焦點。亞洲股、匯市昨首先發難，資金避險成亂流

●六大利空空襲！台股在外資以史上第15大賣超451億元、鎖定台積電、聯發科、長榮、國泰金等大型電金傳權值股摜壓，選後謝票行情變調，政府雖護盤71.50億元，台股仍大跌199點。金管會表示，今年以來台股跌幅3.26％，在亞洲僅次日股及新加坡股市，基本面尚稱穩健。

法人預測，外資16日「賣現貨、順勢了結選前避險空單」，等台積電法說後決定動向。

●利空內外交迫，外資16日大提款451億元，台股重挫近200點，公股護盤急急如律令，據統計，八大公股券商16日買超71.5億元，為去年10月27日來最大單日買超；公股鎖定股王、權王等15檔個股逢低敲各逾1億元。

公股券商16日積極逢低加碼，以買超金額高低排序，分別為世芯-KY、聯發科、台積電、一詮、長榮、緯創、富邦金、台塑、中美晶、鴻海、台達電、台化、環球晶、華邦電、第一金等15檔，買超各在1億～3億元以上，除了一詮之外，其餘清一色為上市或上櫃重量級權值股，顯示公股賣力護盤的企圖。

●農曆年前新股抽紅包！兆豐金（2886）、耀登（3138）、鉅陞（5529）17日起將辦理現增（SPO）公開申購，智慧電表大廠玖鼎電力（4588）初上市（IPO）申購紅包也同步開抽，申購中籤報酬率逾六成，而耀登中籤1張則有望抱走逾3萬元；另兆豐金近兩成的價差加上穩定獲利也催出現金增資搶認潮，投資人搶替自己提前賺進年終獎金。

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●大選後，外資瘋狂匯出，主要因紅海危機加深，美元避險需求暴增，且預期兩岸短期恐不平靜，新台幣16日開盤即重挫，重返31.4元價位，創一個月盤中新低，午後貶幅加大至2角以上，最低跌到31.433元，匯銀主管認為，短線不確定性大增，新台幣恐面臨31.5元重要關卡保衛戰。

新台幣16日收31.392元，單日狂貶1.77角或0.56％，跌幅創去年12月2日以來最大，總成交量更爆出31.065億美元，為2022年11月15日來單日最大量。

●勞動部16日公布最新無薪假統計，目前有314家事業單位正在無薪假、實施人數為7,562人，較去年底減少52家、人數減少2,202人、為近2年來新低，其中以製造業減少2,158人最多。勞動部表示，製造業中以金屬機電工業與資訊電子減少最多，廠商多反映因為訂單回穩，且陸續接到客戶農曆年前提前下單。

●開放銀行第三階段來了。金管會16日公布，已核備銀行公會自律規範，開放銀行第三階段可開放五項業務，即存款、信用卡、貸款、支付及手機門號轉帳等，讓金融業可申請與第三方服務業者（TSP）串聯、合作，開創更多創新金融服務。

●日本能登半島大地震浮現後續效應，近日被動元件廠流出村田發給客戶的通知信，生產電感的穴水村田製作所（Anamizu）至少停工到5月中，建議客戶改用其他廠商的替代料，國巨集團旗下奇力新、臺慶科近日已經獲客戶垂詢，由於轉單的村田LQH系列屬於特殊型電感，加上停工時間拉長，台廠可望獲實質轉單。

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●大選甫落幕，和碩董事長童子賢16日以台灣玉山科技協會理事長身分，出席該會歲末晚宴，會間受訪時表示，台灣處處有不同意見，但「海納百川、有容乃大」的開闊氣度，讓台灣能團結在一起。展望2024年，隨著戰爭衝突趨於和緩、通膨升息進入尾聲，產業庫存也清理乾淨、上游部分零組件及IC已見回溫，強調「今年只會比去年好」。

●全球晶圓代工先進製程戰再起，台積電2奈米製程的竹科寶山P1晶圓廠，最快於4月份進行設備安裝工程，並全新採用GAA（全柵極環繞）電晶體架構，預計2025年量產。此外，寶山P2與高雄廠預估於2025年加入擴產，中科二期也進行評估，向三星及英特爾新世代製程宣戰。

●市場重頭戲「護國神山」台積電18日法說即將登場，海內外建廠資本支出成為外界關注焦點，法人研判，半導體景氣邁步復甦，加上AI、高速運算需求提升，2024年整體動能維持強勁，激勵弘塑、萬潤等半導體設備指標16日逆勢突圍，股價同步放量上攻。

●蘋果在大陸啟動全系列產品降價促銷，對此法人正面看待，認為此舉有助衝高大陸農曆年節消費旺季銷售，降低淡季對供應商業績衝擊；蘋果此時促銷，可望搶搭大陸農曆的消費旺季列車，衝高在大陸銷售量，不僅可為台廠在傳統淡季挹注業績，也可減輕第二季新舊產品交替的庫存壓力。

●國內電信市場五家變三家，新電信三雄時代，市場擔憂中華電信龍頭地位備受挑戰，然中華信評認為，「未來一至二年中華電信將可維持其市場領導地位、強勁的現金流量產生能力，以及穩健的財務政策。」

●邁達特看好AI語音辨識運用於雲端客服的成長潛力，增加對德鴻科技的持股，從原本20.96％提升至40.15％，也宣示其積極搶攻AI智能服務應用的企圖心。

●致伸宣布車用資安廠商VicOne簽署了合作備忘錄（MOU），VicOne將提供漏洞掃描與軟體物料清單（SBOM）管理系統，雙方攜手合作加強QCS6490車聯網閘道平台的網路安全防護，以符合ISO／SAE 21434標準。

●智原（3035）斥資2,000萬美元收購美國矽智財（IP）廠Aragio Solution，為先進製程介面IP鋪路，摩根士丹利、瑞銀證券同步肯定智原策略布局，看好智原股價迎接重新評價（re-rate），國泰證期研究看好除14奈米製程案件進入量產，利基型應用亦將重回成長軌道，將推測合理股價升至市場最高的516元。

美系外資估計，智原2024年每股稅後純益（EPS）突破一個股本，來到10.4元，年增高達58.5％，2025年EPS上看16.22元，年成長55.9％。

●台塑新智能16日與航太產業領導大廠漢翔簽訂合作備忘錄， 將透過台塑新智能的磷酸鋰鐵電芯在地生產優勢，結合漢翔多年大型統包工程能量，共同開發具競爭力的國產化儲能系統解決方案，並籌劃發展性、前瞻性策略框架，進軍全球儲能市場。

●全球智慧型手機產業在去（2023）年遇逆風，總出貨量年減3.2％、收斂至11.67億台，降到近十年來低點，同時連續霸居市占之首長達12年的韓系品牌廠三星（Samsung），也遭蘋果（Apple）超車，由蘋果以20.1％市占、首度拿下全球第一大。

●弘塑（3131）去年全年營收年減4.82％，今年可望逆轉勝。法人指出，弘塑去年下半年開始出貨的台積電先進封裝機台，將於今年下半年開始入帳，加上重要美系客戶HBM機台自第二季起開始拉貨，全年營運可望呈現季季高表現，今年營運將優於去年。

●萬海航運（2615）近日陸續有新造船、新購櫃交付，剛好趕上亞洲年前出貨潮，賺到高運價。萬海最新一艘1.31萬TEU（20呎櫃）涵春輪16日交付，隨即投入亞洲-北美東岸航線營運；日前萬海以接近11.78億元購買逾2萬只新造貨櫃，也即時投入搶賺美國線滿艙行情，首季營運進補。

●生技股王保瑞再報併購喜訊，16日宣布以最高2.1億美元（約合新台幣66億元），收購美國百年藥廠Upsher-Smith，正式插旗美國。由於Upsher-Smith年營收約新台幣75億元，法人看好，2024年保瑞集團年營收將突破200億元大關，躍居生技股業績龍頭。

●元大期貨16日舉辦「2024春節投資論壇：掌握全球經濟市場趨勢」活動，除了從總經面切入，分析國際資金流向的3大考量點，找出投資機會與看好的市場外，也從股、債、匯市觀察今年的金融市場走勢，其中，台股看好庫存去化的電子中上游產業為主。

●電源控制管理晶片IC公司虹冠電（3257）2023年營運表現亮眼，累計2023年前三季每股稅後純益（EPS）2.52元，2023年全年合併營收10.74億元更寫下近倍數年增成長。

總經理林保偉指出，2023年受惠電競市場需求佳，大瓦特數之高階顯卡比重，挹注產品單價及組合；展望2024年，看好AI PC應用逐步深化，瓦數持續提升，挑戰營運雙位數增長。

虹冠電無畏電子終端需求疲軟，2023年合併營收達10.73億元，年增98.05％，2023年第四季訂單隨淡季逐步趨緩及匯損因素，不過在2023年前三季營運衝次下，2023年全年EPS仍有機會挑戰2021年5.03元之水準。

●優群（3217）微型沖壓件獲美系客戶採用，再加上新品持續推陳出新，除LPDDR5 CAMM2連接器新品預訂於2024年第一季量產外，PCIe5.0＆4.0也已送樣客戶，法人樂看優群2024年營運可望維持成長走勢，年增率可望媲美2023年的15％，如新品推動順利，公司內部甚且期望有機會力拚「年增率比2023年再高一點」。

優群2023年繳出亮眼成績單，2023年前三季EPS 6.01元，已逼近2022年全年的EPS 6.8元，儘管2023年第四季營收季減逾1成，但優群總經理劉興義表示，2023年第四季營收走弱係因盤點因素，表現仍算「符合預期」。

●LED產業第四季為傳統淡季，往年第一季因農曆新年工作天數減少影響，亦為季節性淡季，LED封裝廠宏齊（6168）2023年12月營收受惠於顯示屏專案出貨激勵，單月營收拉尾盤，寫2023年全年單月營收次高紀錄，展望2024年，營運可望挑戰雙位數成長。

宏齊日前公告2023年12月營收達1.8億元，繳出年、月雙增營收成績單，月增1.68％，年增幅度擴大至二位數，達10.9％，寫下2023年單月營收次高紀錄，主要受惠於2023年12月有顯示屏專案出貨，推升單月營收表現。

宏齊2023年營收達20.33億元，年減17.7％，其中2023年第四季單季營收達5.5億元，約當六季新高，季增11.11％、年增8.26％，表現優於預期。

●上奇科技（6123）16日公告2023年自結第四季財報，單季每股稅後純益1.21元、年減9.3％。展望2024年，上奇則是看好雲端服務及海外市場的成長潛力。

上奇科技2023年第四季營收12.87億元，季減14％，年減5％，因毛利較低的專案已於2023年第三季結束，2023年第四季單季稅後純益為0.75億元，季增1％，年減9.3％，但仍是2023年度獲利表現最佳季度。2023年第四季每股稅後純益為1.21元，略高於2023年第三季的1.2元，低於2022年同期的1.43元，。

上奇2023年全年營收52.1億元，年減1.45％，稅後純益2.8億元，年減14.28％，每股稅後純益為4.51元，低於2022年的5.55元。

●嘉里大榮（2608）投資14億元建置汐止物流中心16日啟用，包括一、二樓「常溫物流中心」、三樓「醫藥配送中心」，還有四樓「醫藥冷鏈物流中心」預計8月啟用，主攻疫苗、民生用藥、醫藥生技產業所需物流服務。連同在新北林口、台南歸仁、台中烏日等醫藥物流三據點，嘉里大榮一躍為國內最大規模醫藥物流商之一。

適逢新冠、類流感即將雙雙迎來高峰，法人看好，醫藥物流將帶動嘉里大榮持續成長

嘉里大榮2023年營收120.33億元，年減5.48％，前三季稅後純益為13.85億元、年增47.01％，EPS為2.97元，已超越2022全年的2.66元。

●御頂國際（3522）董事長孫正強宣布啟動轉型計畫，將以餐飲、旅遊、飯店管理事業為營運三大支柱，打造觀光餐旅一條龍大平台，透過投資入股、併購或代理擴餐飲市占，既有宴會場館部份轉型或兼營常態餐廳，並與旅館飯店策略聯盟，提升營運績效，新事業體在下半年陸續加入，力拚2024年營收倍增、轉虧為盈。

●電源供應器廠環科（2413）不僅供貨給達創科技、仁寶、神腦等科技廠，也直、間接切入全美三大網通系統廠思科（Cisco）、Extreme、優科（Ruckus Wireless）。環科副總歐仁傑表示，公司客戶正在消化庫存，預計在2024年第三季營運會恢復正常，希望屆時訂單可回升。

歐仁傑說，環科車用雷達已成功打入某韓國汽車集團，也剛切入美國某自行車廠防追撞雷達系統供應鏈。

歐仁傑表示，儘管面臨客戶去化庫存衝擊，環科2023全年合併營收46.04億元，僅年減4.77％，創歷史次高。歐仁傑分析，2023年營收幾乎追平2022年，主因是剛好有網通新種機新案加入，認為只要景氣恢復，環科營收就可成長。

●受惠風電工程大舉挹注，世紀鋼（9958）2023年獲利十倍速飆增，自結全年稅前盈餘18.3億元、年增10.02倍，EPS達4.54元，創歷史次高。在綠營勝選連任下，市場預期推進風電產業政策將延續，世紀鋼營運前景持續看多。

●眼鏡通路龍頭廠寶島科（5312）宣示持續展店目標，寶島眼鏡2024年規劃新增10～15家門市，並大舉跨足商場開設眼鏡複合店，加速擴張市占率，樂觀2024年營運將比2023年成長。

受惠於展店效益，與店型多元化、多品牌經營策略，寶島科疫後業績持續火熱，2023全年合併營收39.01億元、年增17％，改寫新高紀錄。

●防詐成顯學，創新板掛牌的走著瞧-創（6902）財務長黃鈺文表示，2024年的成長動能來自於海外市場滲透率提高及用戶平均付費金額的增加，海外市場方面以泰國最有進展，至於新興市場亦布局歐美。展望2024年，希望可以達到獲利倍數成長的目標。

走著瞧16日召開法說會，公司2023年前三季已達到連續三季獲利，前三季稅後純益2,663萬元，每股稅後純益0.85元，第四季單季營收2.12億元，推估也會持續獲利。目前2023年營收及前三季獲利均呈現逐季走高。

黃鈺文指出，走著瞧2023年12月營收為0.77億元，年增6成，不論是廣告營收、付費訂閱、企業客戶營收等，均創新高。累計2023年營收為7.7億元，年增率為83.44％。

●度過疫情低潮，弘凱（5244）已經連續六個月繳營收年增成績單，隨著AI PC今年可望嶄露頭角，以及商用機種換機潮啟動，加上LED車用光源因汽車氛圍燈滲透率提升，激勵車用相關營收占比可望登頂，弘凱看好AI PC、車用LED扮演動能，2024年展望樂觀謹慎。

●美國消費性電子大展（CES）捎來新買氣，曜越（3540）備齊新品應戰，也將成為今年首季營運成長的催化劑；曜越指出，CES展中經銷買家反映熱烈，預期元月營收可望優於去年12月，今年首季表現也會比去年同期好。

曜越指出，去年12月因聖誕假期，海外子公司工作天數明顯減少，致單月營收滑落，僅來到3.27億元，呈月減19.5％、年減8.31％，寫下去年次低，惟隨著元月工作天數恢復正常，再加上CES加持，元月表現一定可以優於去年12月。

雖然去年12月營收明顯走弱，不過，曜越認為，去年第四季營收10.95億元仍較去年第三季10.86億元呈微幅成長、另去年全年營收44.12億元，亦以年增37.31％，寫下歷史次高，表現都還算符合公司預期。

●美國消費性電子展（CES）已於日前結束，國票投顧指出，2024年 CES展AI成顯學，AI科技將融入生活，最新出具報告建議可逢低買進與AI邊緣運算相關的聯發科（2454），以及季底面板報價有望轉漲的面板雙虎友達（2409）、群創（3481）。

●汽車零組件廠將再添生力軍！汽車內飾件廠華勝-KY（2248）規劃將於2024年6月送件申請上市，最快可於2024年底前掛牌上市。受惠中國大陸新能源車市場快速成長，華勝2023年下半年營收大幅拉升，公司看好隨新案訂單明確，再加上泰國廠2023年第四季開始出貨美國，將享有低關稅優勢，2024、2025年業績可望維持兩位數成長。

華勝近年營運持續維持成長態勢，2022年營收12.47億元、毛利率22％、淨利1.11億元、每股稅後純益2.65元，連續第二年營收成長超過3成，2023年營收進一步擴張至19.19億元，年增更達54.6％，法人推估EPS可接近3元。

●友華（4120）搶攻皮膚科藥品商機，16日宣布，自行研發的口服A酸新劑型505(b)(2)新藥已於1月取得國內衛福部藥證，預計第二季正式上市。

根據IQVIA資料統計，青春痘（痤瘡）是一般民眾至皮膚科求診的主要皮膚問題之一，國內每年約有超過400萬顆的市場需求且持續成長。友華執行長蔡孟霖表示，A酸一直是皮膚科醫師治療青春痘的重要武器之一，看好國內青春痘藥品市場發展潛力。未來友華還會開發其他皮膚科新藥，提升產品組合的多元性，除台灣，也會陸續拓展菲律賓等東南亞市場。

●據外電報導，韓國記憶體大廠SK海力士透露，將以全新CAMM「壓縮附加記憶體模組」記憶體標準，計劃向桌上型電腦進軍。

●紅海危機帶動海運運價飆高，海運業者今年有望擺脫去年的衰退運勢，再次迎來亮眼獲利。

據悉，40呎標準貨櫃運費最高衝上1萬美元，總值2,000億美元的貨物避開紅海航線。部分市場觀察家預期，紅海運輸中斷可望扭轉航運產業去年的衰退頹勢，大力拉抬今年的業績。

利空因子：

●上市櫃公司「藏鏡人」5月20日前全都露。證期局副局長高晶萍16日宣布，5月10日起初次取得上市櫃公司逾5％股權須在10日內公告，最晚5月20日現已逾5％但未達10％的持股者，都要首次公告，之後每增減1％，則要在2天內申報。

●證交法大量持股申報門檻將自5月10日起降到5％，台股投資大戶的壽險業及台股基金操盤人等，都擔心投資逾5％的個股「全都露」，且每變動1％要2日內公告，恐出現市場跟單或預估投資方向，「操作彈性會降低」。

●台諾斷交後，美國國務院及美國在台協會（AIT）公開挺台，強調有關聯合國2758號決議，並沒有決定台灣地位、沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義參與聯合國體系空間。此一談話引發中方強烈抨擊。

●韓國記憶體大廠SK海力士透露，因市況好轉，考慮在第一季增產部分特殊DRAM，市場擔心稼動率回升，破壞以往記憶體大廠減產提價共識，恐不利後續DRAM漲勢。

●半導體設備大廠京鼎（3413）16日傳出公司網站遭駭客入侵，駭客集團更直接在網站上威脅京鼎，如果置之不理會將客戶資料公開，對此，京鼎表示，事發當下，公司資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，目前初步評估對公司運作無重大影響，後續將持續提升網路與資訊基礎架構安全。（中性看待）

●「文心愛悅」工安事件仲裁案拆彈！興富發（2542）16日公告，2023年5月旗下子公司齊裕營造台中大案「文心愛悅」因爆發工安事件被勒令停工，並遭台中市府和中捷公司聲請求償2.61億元的仲裁案結果出爐，判賠金額為2.24億元。興富發表示，今後務必更加強工安，全案預計1月可望取得使用執照，第一季完成交屋入帳，遞延一個年度後，全案總銷67.3億元可望完成認列。