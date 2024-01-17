紅海緊張局勢升級 殼牌據報停航紅海

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紅海危機升溫，全球若干航運公司及能源公司陸續宣布繞道。繼卡達能源於本周稍早傳出停航紅海後，英國石油巨擘殼牌（Shell）據報也無限期暫停該區的運輸。

美國及英國為嚇阻葉門叛軍組織「青年運動」（Houthi）、讓其停止對商船發動攻擊，兩國上周聯手攻擊該組織據點，不過此舉引發葉門民眾反彈，該國首都沙那（Sanaa）爆發反美示威，且青年運動的攻擊也未出現停手跡象，更是誓言報復美國，並接著於周一攻擊美國航運商Eagle Bulk旗下的散裝船，在在凸顯紅海緊張局勢持續升溫。

外媒16日引述知情人士報導，殼牌已於上周決定無限期暫停所有經過紅海的運輸。據悉，殼牌租用的油輪曾於去年12月在紅海遭遇無人機攻擊，並且遭到青年運動騷擾，該公司擔心若在紅海地區遭遇有效攻擊，可能導致大規模漏油、也會使船員面臨安全上的威脅，因而做出停航紅海的決定。對於上述消息，殼牌拒絕發表評論。

英國石油（BP）去年12月便宣布暫停紅海原油運輸，成為首家繞道的石油巨頭，挪威能源巨頭Equinor也於同日跟進此決定；另本周稍早也傳出全球第二大液化天然氣出口商卡達能源（QatarEnergy）已暫停讓船隻通過紅海。

周二同日，日本三大航運公司亦決定讓所有船隻停止穿越紅海。據《日本經濟新聞》報導，日本郵船、商船三井和川崎汽船在內的日本三大航運公司，原先已要求所有和以色列有相關連的船隻避開紅海，但在青年運動不斷襲擊商船的背景下，截至當地時間16日，三間航運公司已決定將將停駛對象擴大至所有船隻。