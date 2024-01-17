《金融》大量持股申報門檻降至5% 估影響3307名股東

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【時報記者林資傑台北報導】證交法大量持股申報公告門檻自10％降至5％，將於5月10日上路施行，除了三大政府基金外，初次持股達5％需在10日內申報，持股每變動1％需在2天內申報。金管會依2022年底持股資訊統計，初估可能影響3307位持股介於5～10％的股東，需在5月20日前申報。

金管會為使上市櫃公司「藏鏡人」更無所遁形，參考美、日、韓、星法規，將證交法規範的大量持股申報門檻自10％降為5％，2023年已獲立法院三讀通過。惟顧慮恐使大股東因而大量出清持股，因而給予1年緩衝期，將於5月10日上路實施。

其中，考量政府管理的退休和保險基金肩負政策任務、具高度公益性，與一般持股者性質有別，金管會訂定「特別申報制」予以適用，除了持股介於5～10％者需在新制上路後10日內首次申報公告外，後續每半年申報公告即可，不須每變動1％就需要申報。

證期局副局長高晶萍指出，所謂政府管理的退休和保險基金，包括勞保基金、國民年金保險基金、職業災害保險基金、積欠工資墊償基金、就業保險基金、農民退休基金、勞工退休基金、公務人員退撫基金等。

若依2022年底的持股資訊統計，高晶萍指出，持股介於5～10％的股東人數共3307人，初估將受此次新制影響。同時，考量實務申報作業負擔及相關股權資訊揭露實益，金管會簡化初次申報及公告事項，申報書件僅需上傳公開資訊觀測站即可。