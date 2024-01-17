《科技》VicOne與致伸合作提供汽車網路安全服務

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【時報記者莊丙農台北報導】車用資安廠商VicOne與致伸(4915)簽署合作備忘錄(MOU)，VicOne將提供漏洞掃描與軟體物料清單(SBOM)管理系統，為致伸加強QCS6490車聯網閘道平台的網路安全防護，以符合ISO/SAE 21434標準。致伸從視覺、音訊和人機介面技術出發，專注於智慧交通運輸的車隊管理以及人工智能邊緣運算的應用。

致伸開發的QCS6490參考平台可支援多個有線或無線感測器，並提供與車輛車載診斷系統和5G或LTE網路連接的整合。高運算能力和強大的功能讓QCS6490成為下一代邊緣處理設備的多功能解決方案，例如AI Dashcam、車用閘道器。

隨著汽車網路威脅的不斷演變，對於零日漏洞的持續監控變得至關重要。當QCS6490參考平台的客戶主力是車隊管理系統和T-box設備客戶，VicOne xZETA完全自動化的漏洞掃描與管理流程將提供很大的幫助。xZETA定期自動掃瞄平台，並在受到影響時發出通知，確保平台符合ISO/SAE 21434流程並且保留持續監控的精神；與此同時，通過xZETA正在申請專利的「漏洞衝擊評分」(VVIR) 技術，廠商就能整合外部與內部的觀點來優先處理高風險漏洞。如此致伸就能夠快速發掘及解決高風險問題，並且制定相應的策略，確保平台安全，並為其客戶提供可靠和安全的服務。