《航運股》台船引進大型安錨拖船「浩克輪」 風電海事工程增添利器

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【時報記者莊丙農台北報導】台船(2208)為增進國內風電工程船舶能量，引進東亞最大拖船，並命名該船為「Titan浩克輪」，該船舶為一艘大型安錨拖船(AHTS)，認證拖力可以達157噸，馬力達到1.2萬匹，在東亞的同類型工作船舶中均屬最高規格。該輪甲板面積580平方公尺，載重噸位達到2900噸，足以應付多數的重件運載需求，可以進行防噪音氣幕設置、水下探測定位、水下基礎澆注灌漿作業等需載運設備水下工程。

浩克輪搭配有DP2動態定位系統，可以在一定環境限制下中保持船舶的位置和艏向，在台灣海域使用上，面對冬季受到東北季風影響，除能取得較多工作時間外，亦可在海事救難上有所發揮。尤其台灣目前並無本土救難船，該輪之巨大拖帶能力可以協助台灣海域的救難，以確保海域航行安全。

在全世界缺乏施工船的艱困時期，台船繼去年完成主力安裝船環海翡翠輪，再引進東亞最大拖船。浩克輪的強大拖力及規格，也獲得風電開發商認可，為國內唯一具備大拖力及安放錨碇繫泊功能且能執行能源局規畫第3-2期示範及3-3期區塊開發浮式風機風場的船舶。浮式風場開發重點在於浮台的施工及風機的安裝必需於船塢及碼頭完成，風機與浮台結合後的尺寸及重量挹升拖帶及安裝上的能力與限制，而浩克輪未來也將成為專為台船浮式風機和基礎浮台拖帶安裝的大型安錨拖船，投入離岸風電海事工程市場。