《金融》國銀對中小企新增放款 去年前11月提前達標

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【時報記者林資傑台北報導】金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2023年11月底，國銀對中小企業放款餘額為9兆6897億元，月增562億元，累計前11月國銀對中小企業新增放款達4064億元，提前達成全年新增3800億元目標，目標達成率為106.96％。

金管會統計，截至去年11月底，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.15％、月增0.13個百分點，占民營企業放款餘額比率為68.95％、月增0.16個百分點。中小企業平均逾放率0.24％，持平10月底水準。

由於時序步入傳統接單旺季，且開始編制新年度資金規畫，中小企業一般而言在第四季對周轉金需求會增加，放款需求及動能亦相對較強。去年前10月國銀對中小企業放款達標率已逾92％，11月新增562億元創去年單月第三高，帶動前11月提前達陣年度目標。

銀行局副局長林志吉表示，去年設定的新增3800億元為較高目標，高於2022年的3500億元及2020、2021年的3000億元，因此金管會對於今年順利達標「滿意」。據金管會統計，過往僅2008年因金融海嘯衝擊而未達標，其餘年度均順利達標。

去年前11月對中小企業新增放款較多的前5大國銀，依序為北富銀749億元、華銀560.49億元、彰銀466.19億元、玉山銀432.11億元、永豐銀340.75億元。北富銀增加較多，主因加計原日盛銀314.68億元，排除此因素後為新增434億元，仍位居第三大。

對於2024年國銀對中小企業新增放款目標，林志吉表示，將徵詢銀行公會及大型銀行意見後報行政院核定，原則上將在第二季確定，待今年目標定案，會再對外說明。