《電零組》兩大產品催油門 優群今年營運樂觀

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【時報記者張漢綺台北報導】DDR 5轉換率加速，且微型沖壓件拿下新客戶，優群(3217)今年營運展望樂觀，優群總經理劉興義表示，微型沖壓件及Long DIMM是今年兩大高成長產品，預估第1季可能季減5%到10%，全年營收「年增幅度」可望與去年相近，全年毛利率將比去年好。

優群為DDR系列與RF網通I/O連接器廠，是國內DDR(SO-DIMM與Long DIMM)及M.2等I/O系列產品頂尖供應商，其中NB SO-DIMM及M.2市場佔有率均高達50%，SO-DIMM加速從DDR 4轉換至DDR 5，去年DDR 5 SO-DIMM佔出貨量約23%，優群預估，今年DDR 5 SO-DIMM出貨可望較去年增加1倍，數量佔比達46%，但因價格可能下滑，營收約兩位數成長，至於最新的CAMM(Compression Attached Memory Module)(壓縮附加記憶體模組)連接器，優群去年出貨約1000套，預估今年第1季正式進入量產。

在Long-DIMM方面，去年Long DIMM營收佔比約12%，優群預估，今年DDR 5 Long-DIMM數量可望有1倍成長，約可增加80%的營收，進而推升今年Long-DIMM營收成長50%。

優群今年營運另一個亮點就是微型沖壓件，目前優群微型沖壓件應用於SiP模組、分別做為EMI Filter的Metal Bar與做為EMI Shielding的Metal Fence，以及應用於DSM SiP模組，做為I/O Pin替代solder ball的Micro Pin Header，除原有蘋果，優群今年新增方案廠，出貨非蘋手機廠，由於新產品較蘋果規格體積再小一半，需自動化製程能力，優群也自行研發自動裁包機投入量產，預計3月開始出貨，優群預估，今年微型沖壓件營收可望年增5成，營收佔比可望從去年的7%攀升至近10%。

在Type C與M.2部分，劉興義表示，Type C市佔約10%，今年看起來還不錯，有望較去年成長50%，至於M.2預估與去年持平。

受到年底盤點影響，優群2023年12月合併營收為2.45億元，月減11.49%，累計2023年合併營收為30.04億元，年增15.15%。

展望今年，劉興義表示，以客戶給的預測，1月營收與去年12月相近，2月因農曆年可能衰退，3月起客戶需求轉強，預估今年第1季合併營收可能季減5%到10%，全年營收年增幅度可望與去年相近，上半年毛利率比去年同期好，但下半年能不能達到去年下半年水準要看產品組合，但全年毛利率可望比去年好。