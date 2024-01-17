《金融》開放銀行第三階段 即起開放申請

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【時報記者林資傑台北報導】金管會分3階段推動開放銀行政策，對於第三階段的「交易面資訊」共享，宣布核備銀行公會相關自律規範及財金公司相關技術與資安標準，開放5種業務種類共35個項目，即日起開放有意參與的第三方服務（TPS）業者及銀行提出申請。

開放銀行第一階段「公開資料查詢」於2019年9月上路，第二階段「消費者資訊查詢」則於2020年12月上路。據金管會統計，截至2023年底，第一階段共有27家銀行及TSP業者參與，第二階段則有17家銀行及2家TSP業者參與，共24件合作案獲金管會核准。

針對第三階段「交易面資訊」共享，金管會16日宣布核備銀行公會自律規範及財金公司相關技術資安標準，開放存款、信用卡、貸款、支付、手機門號轉帳等5大業務、合計共35個項目，並自即日起開放申請。

存款方面，開放銀行第三階段允許銀行與TSP業者，針對申請定存到期轉期變更、試算／申請定存解約、申請活存轉定存、數存開戶申請／查詢申請結果進行合作。貸款方面，則可就擔保、無擔保貸款類產品申請／查詢申請結果進行合作。

信用卡方面，第三階段允許就申請信用卡額度調整、查詢信用卡單筆交易可分期期數及對應利率、試算／申請／取消信用卡單筆交易分期、申請／查詢／取消信用卡帳單及單筆交易分期約定、信用卡類產品申請／查詢申請結果等進行合作。

支付方面，第三階段允許轉出請求交易、轉出查詢交易等合作。最後，手機門號轉帳方面，則允許註冊／更新／取消門號綁定、查詢門號註冊資訊、門號轉出請求交易／查詢交易、通知門號異動、查詢門號轉帳參加單位清單等進行合作。

銀行局副局長林志吉表示，由於開放銀行第三階段延伸至交易面，初估有參與第一階段與第二階段的銀行意願較高，主因已有與TSP業者合作意願，且已與廣大會員有資料來往，參與第三階段有利銀行業務整合發展，但仍需視業者意願及商務考量。

林志吉透露，依據此次核備規定，消費者若與TSP業者出現消費爭議而受到損害，銀行須在一定金額內先給付給消費者，單一消費者單一事件給付金額為新台幣2萬元以內，若牽涉多數消費者的單一事件，給付金額則為1000萬元以內。