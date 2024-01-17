Oris獨特腕錶 呼籲生態保護行動

【中國時報 吳皇諭】詩人約翰多恩曾說「沒有人是一座孤島」，印證人與人之間緊密的連結。Oris腕錶透過「Change for the Better」的理念持續與全球環保組織攜手，積極推動環境議題與代表性產品，顯現人與自然環境息息相關的重要性。

為對抗全球漸趨嚴重的環境問題，Oris不僅推出限量版腕錶，更與社會企業Bracenet攜手，打造了以回收海洋「幽靈漁網」為原料的「Oris X Bracenet腕錶」。根據調查，在夏威夷至加州的「太平洋垃圾帶」，漂浮的塑料廢棄物區域面積相當於德國的4.5倍，其中有46%是遺失或廢棄的漁網，這些「幽靈漁網」每年累積高達100萬噸，將在未來400至600年繼續對海洋生物造成威脅。「Oris X Bracenet腕錶」的創新來源於這些回收材料，將其融化後製成美麗且獨特的錶盤，厚度僅為0.3mm，無添加物、填料或膠材。

此外，Oris也推出了限量2,009只的Dat Watt II腕錶，旨在保護位於丹麥、德國和荷蘭海岸線的瓦登海。這片海域面積達11,500平方公里，是世界最大的潮間帶泥灘和沙灘系統，同時也是大量動植物的家園。Oris Dat Watt II腕錶以經典潛水錶Aquis為基礎，其綠色漸變色澤的靈感，來自瓦登海關鍵的鹽沼水域。這片地區擁有2,300種動植物，並作為二氧化碳的天然儲存庫，扮演著人與自然橋梁的重要角色。

Oris不僅在產品創新上發揮積極作用，更透過台灣分公司自發ESG性質活動，2017年起在基隆大武崙開展淨灘活動，積極響應環保呼籲。在過去幾年，他們不斷發起公益活動，特別是在2020年與健行筆記共同淨山，以及與「RE-THINK重新思考環境教育協會」4度合作舉辦淨灘、淨街活動；2023年的世界環境清潔日，Oris特別與「RE-THINK重新思考環境教育協會」攜手，在三芝舉辦淨灘活動，共有上百位自願者參與，共同清理了近700公斤的垃圾。

這些積極行動與產品理念不僅是為了守護環境，更是呼籲社會大眾加入改變世界的行列。Oris深信每個人都擁有強大的力量，只要共同努力，就能實現更美好的改變，也期許賞錶人參與其中，一同為環境發聲，改變將會由這一刻開始。