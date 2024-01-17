《科技》村田「震」傷 國巨、臺慶科迎轉單

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【時報記者張漢綺台北報導】被動元件廠村田製作所旗下、生產電感的Anamizu Murata製造有限公司因能登半導強震嚴重受損，村田發函建議客戶採購第三方產品，市場預期，台廠國巨(2327)及臺慶科(3357)可望受惠，兩家公司證實近期收到不少客戶詢問，不過臺慶科表示，此次受影響產品有較多替代來源，且主要應用在車用產品，可能還需要認證過程，公司將積極認證爭取訂單。

1月16日傳出，村田發函給客戶指出，日本石川縣能登半島發生7.6級地震，我們的一些工廠也受到地震的影響，特別是Anamizu Murata製造有限公司("Anamizu Factory")遭受嚴重的損害，Anamizu Factony面臨一些受傷的僱員，損壞的建築物和機器，以及公用事業中斷(例如電力，水)，導致Anamizu工廠生產停止或延遲交付，雖然努力以繼續減輕對不可抗力事件的影響，但截至2024年1月15日，我們預計最早將於2024年5月中旬之前無法在Anamizu工廠恢復生產，因此強烈建議將我們在Anamizu Foctory製造的產品替換為替換列表中列出的第三方產品，我們亦將不時更新替換列表。

據了解，此次受到影響的電感產品為「微型耐高電流濾波電感」，主要應用車規產品，包括煞車，轉向，安全係數高的地方，目前台廠的國巨及臺慶科有生產，法人預期，兩家公司可望有轉單效應。

國巨及臺慶科證實，近期收到不少客戶詢問，國巨表示，將盡力協助客戶需求；臺慶科則表示，雖然此次能登半導體強震影響不像311大地震及海嘯災害，似乎有較多的支應來源，且主要應用在車用產品，可能還需要認證過程，公司將積極認證爭取訂單，至於有多少轉單效應仍待觀察。