好運龍上手 精品腕表迎新年

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【中國時報 陶福媛】甲辰龍年即將到來，各家腕表紛紛推出龍年生肖表，龍是神獸，自古以來視之為帝王的象徵，代表吉祥、仁善與尊貴，飛龍在天、龍鳳呈祥，為2024年帶來滿滿的祝福，值得珍藏。

海瑞溫斯頓

海瑞溫斯頓（Harry Winston）每年都會推出生肖表，今年也不例外，全新登場Moments系列龍年限量表，最特別之處在於表冠位於12點位置，並在其中鑲嵌一顆珍珠，玫瑰金表殼鑲嵌鑽石熠熠生輝，白色珍珠母貝的表盤飾有尊貴紅龍，栩栩如生，彷彿祥龍騰雲，神龍口含一顆小珍珠，更添喜氣，限量8只。

龍年表直徑36mm，細節融入海瑞溫斯頓的經典元素，鑲鑽拱形表冠讓人聯想到海瑞溫斯頓紐約旗艦店的拱門，搭配紅色鱷魚皮革表帶，配備了紅色中式八角禮盒，盒面飾有金色雲朵，開啟盒子的金色球體猶如一顆金珠。

蕭邦

蕭邦（CHOPARD）在龍年推出L.U.C XP龍年蒔繪腕表，融入日本傳統金藝與漆藝，是傳承百年傳統工藝相互融匯的藝術臻品，39.5mm表殼採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金打造，搭載配備微型擺陀的L.U.C 96.17-L型機芯，表盤採用日本傳統蒔繪工藝繪製，點綴金粉、並以珍珠貝母鑲嵌圖案，內外皆美，可說是一件結合製表技術與精湛工藝的藝術品，限量88只。

自2013年迄今，蕭邦已經連續12年推出L.U.C XP生肖主題蒔繪腕表，龍年表是第十二款生肖表，以龍年表為十二生肖表畫下完美句點，據悉有藏家每年都會上門收藏生肖表，如今12只生肖表已成套，更具收藏價值，錯過收藏歷年生肖表的表迷也不必扼腕，蕭邦將在今年推出生肖表套組，一次集齊12只XP蒔繪生肖表，讓收藏家有機會全數收藏。

Bell ＆ Ross

Bell & Ross在龍年推出BR 05 Artline Dragon腕表，全球限量99只，27萬1000元。圖／Bell & Ross提供

Bell ＆ Ross在龍年推出BR 05 Artline Dragon腕表，風格前衛大膽，以獨特的鏤空雷射雕刻在整只腕表上詮釋祥龍，靈感來自紋身藝術，充滿街頭時尚，除了祥龍，也採用與紋身藝術相關的圖形符號，包括太陽和月亮等極具象徵意義的自然元素，以及代表稍來好消息的燕子圖騰等，雷射雕刻布滿表殼和表盤，就連表帶鍊節也融入卓越的雷射雕刻技術，全球限量99只。

雅典

雅典表在龍年主打一款BLAST系列陀飛輪金龍腕表，306萬2000元。圖／ULYSSE NARDIN提供

雅典表（ULYSSE NARDIN）在龍年主打一款BLAST系列陀飛輪金龍腕表，BLAST陀飛輪腕表以稜角分明的美學外觀、高科技機芯和標誌性「X」框架，以精妙技藝和設計巧思大膽顛覆傳統腕表的外觀，全新登場的BLAST陀飛輪金龍腕表，同樣打破框架，以古老中國傳統文化魅力重新演繹，威赫巨龍與溫潤珍珠的精妙交融，生動詮釋雅典表勇於突破傳統的品牌特色。

IWC

沙夫豪森IWC萬國表推出葡萄牙系列龍年計時腕表，41mm精鋼表殼，搭配充滿喜氣的酒紅色表盤，搭載IWC自製69355型機芯，騰龍造型自動上鍊系統的鍍金擺陀，做工精緻，栩栩如生，透過藍寶石玻璃底蓋，騰龍造型擺陀躍然而出，表底鐫刻「2024 YEAR OF THE DRAGON」（2024農曆龍年）字樣，限量1000只。

百年靈

百年靈在龍年推出一款Chronomat B01 42機械計時龍年限量表，限量88只。圖／Breitling提供

百年靈（Breitling）在龍年推出一款Chronomat B01 42機械計時龍年限量表，9點鐘位置的黑色小秒針盤上印有靈動的紅色飛龍，與藍寶石水晶底蓋上的飛龍圖案互相呼應，酒紅色表盤與三個黑色小表盤的紅黑「貓熊」布局，充滿吉祥喜氣，只限於中國香港、澳門、台灣及東南亞地區販售，限量88只。

DIOR

DIOR在龍年推出限量18只的Grand Soir龍年生肖表。圖／DIOR提供

DIOR在龍年推出限量18只的Grand Soir龍年生肖表，表徑36mm男女皆宜，龍首造型表盤為鈦金色太陽刷紋，18K金表圈鋪鑲鑽石，金色羽毛的龍麟，指針搭配馬眼型切割修飾而成銳利鋒芒的龍之眼，威風凜凜，表款搭載Sellita SW300自動上鍊機芯，具42小時動力儲存與30米防水功能，搭配銀灰色絲絹表帶，奢華又兼具設計感。

寶珀

寶珀表（Blancpain）推出全球限量僅有1只的Villeret三問報時龍年腕表，金雕大師手工鐫刻祥龍，並採用曾失傳超過1世紀的動偶技術加上高複雜三問報時功能，在僅40mm表盤方寸之間展現動態版的「祥龍獻瑞」，並具備雙音錘、雙圈音簧的三問報時功能，搭載332C手動上鍊機芯，全球唯一一只孤品僅在Blancpain台北101專賣店獨家展售，售價破千萬元。