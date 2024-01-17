台股早盤力守17,300整數大關 「這些題材股」扮吸金指標

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台股17日開盤小幅震盪，指數低點來到17,292點，目前暫報17,307點，權王台積電（2330）在法說前股價持穩走揚，盤中上漲2元至582元，強勢族群部分以偏光片、IC設計、生技等題材股扮演吸金指標。

關注美股表現，終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數下跌231.8點，或0.61％，收在37,361點；標普500指數下跌17.8點，或0.37％，收在4,765.98點；Nasdaq指數下跌28.40點，或0.18％，收在14,944.3點；費半指數上漲53.51點，或1.32％，收在4,105.94點。

美股弱勢震盪，四大指數收盤跌多漲少。因高盛、摩根士丹利等金融巨頭，發布財報表現好壞不一。且FED投票委員Waller淡化3月降息預期，認為應該慢慢進入寬鬆貨幣政策、而不急於降息；加上那斯達克交易所總裁Friedman在達沃斯論壇表示，FED應該警惕過早降息的風險。

此外，美國財政部上調短期公債拍賣規模，由上周的800億美元上升至850億美元。相關消息造成美債殖利率全面彈升，並打擊整體美股的投資氣氛，壓抑三大指數弱勢震盪、尾盤收低。

統一投顧表示，總統選舉結果符合市場預期，選前觀望資金可望回流，相關政策股可望受惠。CES消費性電子展新品齊發，電子股人氣回溫，微軟及NVIDIA續走揚，周四台積電法說會也將揭示2024年展望。

另台股16日跌破前波低點17,442點後，因外資擔憂地緣政治風險包含中東以及兩岸等議題，而大幅賣超。短線技術線型偏弱，整理時間恐拉長。後續關注18日台積電法說預期釋出正面看法，有利台股科技股止穩。操作上建議可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材、重電、航運等族群。