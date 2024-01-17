蘋果iPhone 15在陸大砍價 驚見背後1危機

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【中時新聞網 郭宜欣】大陸蘋果官網祭出優惠，調降包括iPhone 15系列在內的iPhone手機售價500元人民幣（約新台幣2,200元）由於iPhone 15僅上市4個月，官方就大動作降價，引起熱烈討論。話題傳到台灣PTT論壇上，許多人點出，大陸經濟陷入通貨緊縮的隱憂，

大陸蘋果官網上的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus及iPhone 13的售價調降500元人民幣，新春限時優惠從本月18日至21日為止。

此事引起PTT網友們熱議，通貨緊縮的宏觀經濟環境，被認為是大陸蘋果出此下策的原因，「通縮，加價賣那套理論不管用了」、「通縮啊，手機能用就好，幹嘛這麽高級」、「通縮很嚴重，商人不得不低頭」、「通縮第一個降的就這種沒需要的東西。」

此外，有人提到蘋果無法持續在iPhone上取得技術突破，產品無新意又面臨大陸品牌的強力競爭，「擠牙膏出新機，配件砍一堆，手機還越賣越貴」、「五六年沒換也差不了太多」、「被小米華為打趴了，手機連動電動車，家電，AI等未來趨勢，蘋果都落後囉」、「沒想到華為這麼強。」

蘋果今年在大陸將面臨更激烈的競爭，研究機構Jefferies團隊預測，今年蘋果的銷售數字將以雙位數的速度下滑，今年第一周甚至衰退3成，狀況並不理想，主要受到對手搶攻市佔率。