房市其實很熱？地產網紅驚曝這產品夯到超乎想像

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【中時新聞網 邱怡萱】房價居高不下，高CP值的中古屋成為市場新寵，《地產秘密客 Ting & Sam》在臉書發文分享以下3個台北市看屋心得，訝異中古市場活絡程度有點超乎他們的想像。

第一間是位在大安區瑞安街的小宅，室內坪數大約只有6坪，總價開價1,800多萬，跟仲介聯絡後，仲介說當天週五下午就可以看房，但居然是要跟其他14組客人一起看。地產秘密客分析，如果不想進入競價模式就不要加入這種看房隊伍。

第二間是團隊成員爸媽現在住的社區，這個社區釋出很少，難得看到有人要賣，當天馬上聯絡屋主本人，屋主同意晚上可以看房子，結果還不到約定時間，屋主又打來說仲介那邊有客戶下斡旋了，後來這間房子當天就成交了。地產秘密客表示，有時中古屋會有仲介和屋主自售同時出現的情況，如果直接跟屋主買，多了仲介費的空間可以談。

第三間是中正區48年老公寓，地段在中正區中不是特別好的位子，18坪左右室內看起來挺寬敞，可以隔到三個空間加一個更衣室，這個案子換算下來單價竟然直逼百萬，但還是有人下斡旋。地產秘密客提醒，這間是投資客短期買賣的物件，這類物件銀行在貸款認定上會以投資客的「購買金額」為主，可能會有貸不足額的問題需要留意。

針對選後房市走向，房地產專家何世昌則相當看好2024年房市，他日前在臉書發文直言，「先別管誰當選總統了，現在不買房，明年就後悔」。

住商不動產加盟總部擔任發言人暨企研室執行總監徐佳馨則分析，賴蕭配以延續蔡政府的居住正義政策，從推動囤房稅2.0、協助百萬租屋家戶到精進青年安心成家貸款，預料整體住宅市場狀況變化不大，2024年房市維持穩定基調。她預估資金還是有流入不動產市場的機會，只是要漲上天恐怕沒有那麼容易。