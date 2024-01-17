AI之王輝達又創天價 這檔科技ETF躺賺！8檔百億級海外ETF比一比

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【旺得富理財網 李宗莉】AI狂潮持續奔騰，輝達股價又創新高，距600美元更進一步，而統計國內目前規模突破百億元等級的海外ETF共有8檔，其中4檔與科技股相關，而00757（統一FANG+）今年1月迄今，規模、受益人數均呈雙位數成長，規模更一口氣暴肥逾3成最多，00830（國泰費城半導體）規模增近28.8居次，隨AI之王輝達股價持續發威，也吸引投資人大舉卡位。

微軟日前在全球最大的消費性電子展CES上，將Windows鍵盤上增加Copilot按鍵，強化AI應用成長可期，也讓微軟在暌違2年多，重登全球市值王寶座。而AI運算的全球領袖輝達，則在CES推出3種新的桌面級GPU，為AI PC熱潮掀起巨浪。

輝達在2023年全年飆漲近240%後，今年以來已經大漲超過10%，創下了有史以來最強勁的新年開局，若漲勢持續，市值可望向亞馬遜靠攏，甚至挑戰全球市值4哥。

在科技天王表現強勁之下，科技型ETF直接受惠，人氣熱度快速攀升，以00757來說，最新規模達158.8億元，再度改寫歷史新高，今年以來短短半個月時間，成長幅度已突破3成，受益人數也超過3萬人，成長12.23%。

00757去年淨值從33.27元幾乎翻倍到64.61元，年成長達94%，只憑藉原型ETF就擁有驚人的爆發力，引發各大投資論壇高度討論，愈來愈多投資人搶進這檔成分股全部都是科技天王的強勢股，正因00757一把抓住AI王輝達、市值王微軟、雲端王亞馬遜等全球科技龍頭，這也成為00757展現高收益力與高續航力的底氣。今年科技股熱鬧滾滾，00757後市可望持續看俏。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。