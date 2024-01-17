台中公園智選假日飯店攜手大象藝術 打造融合藝術與住宿的獨特體驗

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住宿還能欣賞藝術！台中公園智選假日飯店攜手大象藝術空間館，2024年展開為期一年的首次藝術展覽！這也是該飯店砸千萬改裝客房與餐廳後的重大改變之一，讓住客在享受優質住宿之際，同時能夠沉浸於藝術的美感之中，與台中公園百年歷史美景相得益彰，打造更上一層樓的住房體驗。

台中公園智選假日飯店總經理郭子毓表示，本次展覽特別邀請大象藝術空間館創辦人鍾經新擔任策展人，精選了九位傑出的藝術家，展出28件作品，分別呈現在飯店的一樓大廳及其他的公共空間，「這次展覽作品的多樣性和創意，為飯店帶來前所未有的文化氛圍！」

大象藝術空間館成立於2007年，位於台中市自然科學博物館特區，以其現代主義的展覽空間和對當代藝術的深入研究而聞名，經營方向選擇以全球高品位藝術家為範圍，除定期舉辦代理藝術家個展，並同步進行學術交流座談會與發行藝術相關出版 品，更積極參與國際性藝術博覽會與進行國際策略聯盟，希望能藉由持續的展覽規劃，與更多的藝術愛好者分享多元的當代藝術視野。

郭子毓說，通過此次的策展邀請，大象藝術空間館創辦人鍾經新將為酒店策劃一場精彩的藝術展覽，將藝術與住宿完美融合。

同時，台中公園智選假日飯店耗資千萬完成客房和餐廳翻新工程，新裝修的客房採用了全新的木紋地板，融合 Holiday Inn Express 智選品牌的藍色和橙色調，營造出一個現代且活潑的氛圍。每間客房都配備了舒適名床、獨立衛浴、工作區和無線網路，滿足旅客的所有需求。

郭子毓表示，飯店的餐廳區域也經過全面改裝，包括在三樓新設立的 「智空間」，這裡設有開放式沙發休憩區和 24 小時自動販賣機，同時提供免費的義式咖啡機，為客人提供一個休閒空間；早餐區則提供豐富多樣的選擇，包括全台智選品牌唯一的現煮麵檔，讓客人享受物超所值的美食體驗。

台中公園智選假日飯店隸屬國際知名的IHG洲際酒店集團，自開業以來一直是台中市的指標性住宿選擇。透過與大象藝術空間館的合作及客房餐廳的全面翻新，該飯店致力於成為最值得客人回訪的國際飯店。

展覽從即日起持續至2024 年12月8 日。郭子毓表示，透過此次展覽，台中公園智選假日飯店希望展現與眾不同的藝術展出方式，並呈現藝術多元的面貌，結合台中公園的百年歷史和美景，此次藝術展覽不僅僅是一場視覺盛宴，更是一次文化之旅。