《金融股》中信金獲利登峰配息樂觀 強扮企業進入資本市場推手

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【時報記者任珮云台北報導】中信金(2891)2023年自結稅後獲利560.81億元，年增67%，EPS 2.82元，金控獲利創歷史新高。主要子公司中信銀累計去年自結稅後獲利達413.33億元，年增11%；台壽保累計2023年自結稅後獲利123.8億元，仍是受到新台幣升值影響，產生匯兌損失壓縮獲利空間。整體而言，中信金獲利依舊穩健，且現金殖利率具吸引力優於同業水準，法人樂觀看待配息。

中信金旗下中信證券近年積極協助有潛力的企業籌資或進入資本市場，除成功協助人工智慧（Artificial Intelligence, AI）浸沒式液冷伺服器機殼廠晟銘電（3013）於資本市場發行可轉債競拍籌資，亦輔導半導體光學產業推手澤米科技（6742）於去年12月掛牌上市。

今年初中信證主辦鉅祥(2476)發行之3年期無擔保可轉換公司債「鉅祥二」（債券代號24762），採競價拍賣方式承銷，預計今（1月17日）開標、1月26日於櫃檯買賣中心掛牌。

鉅祥二共發行10,000張面額新臺幣10萬元之債券，發行總面額為新臺幣10億元，扣除依法承銷團保留自行認購1,500張，餘8,500張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102%，轉換價格為72.2元，每人最高得標張數合計不超過850張。

看好車載產品的穩定成長，鉅祥跨入車用光學模組領域有成，本次籌資即為因應購置桃園新廠區及設備，廠房面積達9,000坪，規劃將電鍍製程升級為精密噴鍍製程，預估今年下半年投入產線，除建置精密電鍍產能，預計再投入新臺幣2億元開發車載應用產品專用生產線。展望未來，今年公司加入中國大陸廣東惠州及桃園觀音廠的新產能，力拚全年營收成長，同時規劃赴菲律賓設廠，將在東南亞建立完整的供應鏈，可望明年開出新產能。