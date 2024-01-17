《商情》期金跌逾1%；BDI連7跌；期棉微揚；鐵礦石連8跌；穀物多收黑

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時報-商情早報

1.Fed鷹派言論，周二紐約期金下跌。

2.LME:01/16期銅收8354.50美元/公噸，跌26.50美元。

3.NYMEX:2月輕質原油跌0.28美元，每桶為72.40美元。

4.布蘭特原油上漲0.39美元，每桶為82.75美元。

5.01/16BDI運費指數為1324.00。

6.SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲3.00美分。

7.NYCE:3月棉花漲0.02美分，每磅為81.33美分。

8.CBOT:3月黃豆粉漲9.00美元，每公噸為371.10美元。

9.01/16TRJ-CRB下跌0.08，為264.30。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸133.70美元，漲0.82美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-Fed鷹派言論，周二紐約期金下跌；受累於美國聯準會(Fed)理事沃勒偏鷹言論，促使美元與10年期公債殖利率雙雙走高，同步令金價跌逾1%；終場收盤報價，2月黃金跌21.40美元，報2030.20美元；3月白銀跌0.24美元；4月白金跌16.70美元；3月鈀金跌40.40美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元走強，期銅跌逾0.3%；因投資者降低了美國聯邦儲備理事會(FED)降息的預期，影響美元指數一度攀升至一個月以來新高，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，致倫敦(LME)銅價下跌，但由於中國採取更多刺激措施的希望，則限制了銅價跌幅。終場周二指標期銅下跌26.5美元；期錫上漲394美元；期鎳下跌68美元；期鋅下跌11.5美元；期鋁上漲9.5美元；期鉛下跌4.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周二國際原油期貨漲跌互見，受到美元漲至一個月高點，疊加需求的擔憂影響，美油期貨收跌，但因中東的緊張局勢逐漸加劇，仍對油輪運輸威脅到該地區的石油供應，亦支撐倫敦原油期貨小漲，終場美國NYMEX-2月輕質原油期貨下跌0.28美元，報72.40美元/桶；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲0.14美元，報78.29美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-可用運力偏多，周二BDI指數連7跌；受累於僅個別租家在市場詢船，故整體貨盤較少且可用運力偏多，因此儘管南美糧食市場稍顯活躍，但仍使終場波羅的海乾散貨BDI指數呈連續7個交易日下跌走勢；其中最新報價BDI指數下跌36點，收1324點，跌幅2.7%；BCI指數下跌101點，收1779點，跌幅5.4%；BPI指數上漲9點，收作1421點，漲幅0.6%；BSI指數下跌18點，收作1060點，跌幅1.7%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-獲利賣壓出籠，周二大阪期膠轉跌0.3%；儘管日本12月批發通膨與去年同期持平，且豐田汽車計畫在2024年全球生產約1030萬輛汽車，連續第2年刷新年產量紀錄。但由於投資人在中國即將公布12月各項經濟數據前，紛紛進行獲利了結動作，故連帶影響終場大阪期膠轉跌0.3%；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨跌0.3%，報每公斤265.4日圓；新加坡交易所SICOM橡膠2月期貨漲0.4%，報每公斤154.10美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.7%，收於每噸13875元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二穀物期貨多收黑，其中大豆期貨因技術反彈而收高，玉米和小麥延續前一交易日的跌勢，其中交易最熱絡的小麥跌至 11 月 29 日以來的最低價，有消息指出截至 1 月 11 日當週的出口檢驗，大豆數量高於貿易預期，且美國大豆加工商 12 月份壓榨大豆數量超過歷史新高，因此大豆價格上漲，終場3月小麥跌14美分，3月玉米跌3.5美分，3月大豆漲3美分，3月黃豆油跌1美分，3月黃豆粉漲9美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-周二ICE棉花期貨微揚，由於市場無明確利好因素指引之下，部分資金獲利了結，期棉盤中一度跌至80.68美元，隨後因買盤資金入場支撐棉價，收盤得以扭轉盤中跌勢，以小漲作收；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.02%，報每磅81.33美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算漲0.52%，報每公噸15500人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國放棄預期降息，大連鐵礦石連8跌；因全球最大鋼鐵消費國中國，決定放棄預期的降息，中國央行周一維持中期政策利率不變，無視市場降息預期，投資者對中國央行維持一年期中期貸款便利利率不變的決定感到失望與不安，致大連鐵礦石期貨價格受挫，連續8個交易日內下跌。終場周二新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.22%，報每噸119.74美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌1.04%，報每噸856.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)