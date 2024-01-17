《國際政治》美英聯轟葉門似奏效 斷伊朗軍武補給線

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】來自西方政府的官員表示，美英兩軍上周聯手空襲葉門後，伊朗還未藉由海上運輸方式，向葉門武裝團體青年運動補給武器。這代表美英主動出擊的軍事行動，已經切斷伊朗的軍事補給線。不過相關人士指出，若現在要說西方盟軍已取得勝利的話，還為時過早。

彭博社認為，拜登政府想要帶領它國盟軍，試圖阻止青年運動再次攻擊行經紅海的商船。同時，美國也希望能保護全球重要航道暢通，以及避免中東戰爭的衝擊性擴大。

在兩艘航行於紅海的民用船隻，在24小時內相繼被飛彈打到後，16日，美軍再次先發制人空襲葉門，打中4枚武裝組織青年運動的導彈。假如跟上周11日比較，這次的攻擊範圍比較小。

16日，非以色列擁有的希臘散裝船Zografia，在紅海水道以南航行時，不幸遭到導彈擊中。15日，一艘名為Gibraltar Eagle的美國散裝貨輪也被飛彈打中。外界認為，這表示上周美英兩軍聯合行動，並未嚇阻青年運動不再攻擊紅海商船。

不過，美英官員解釋，自元月11日葉門被西方聯軍空襲以來，沒看到這條補給航線有武器運送。多年以來，伊朗一直慣用這條航道，藉由紅海與阿曼灣，包括經由東非的索馬利亞，運送軍武給葉門的青年運動武裝組織。

西方政府的官員認為，這是一個好的現象，但不能掉以輕心，因為伊朗或許還會重新武裝青年運動。美英要空襲這個葉門叛軍的主要目的，是要摧毀快速運補軍武的能力。不過，這些武裝組織會透過多種管道接收武器，包括走陸路。

白宮國安會發言人柯比承認，美國一開始的大規模空襲行動，並沒有完全阻斷青年運動的攻擊，但在過去幾天中，這個葉門武裝團體雖還是發動了些小規模的報復襲擊，但規模比之前要小很多，且都沒有達到對方想要的效果。

16日，參加瑞士達沃斯WEF（世界經濟論壇）的白宮國家安全顧問蘇利文表示，美軍空襲葉門並不是想要造成區域性的衝突。美國政府會保留進一步行動的權利，不能讓這個武裝份子青年運動，就這樣劫奪了全球貿易。