AI助攻 美晶片股高漲！超微因這關鍵硬是比輝達多漲近2倍

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇】超微（AMD）周二股價大漲逾8.3%，收在158.74美元，在主要晶片股中表現最佳，並創下2021年11月以來新高。其次為規模更大的競爭對手輝達（Nvidia）股價勁揚約3%，收在563.82美元，再創歷史收盤新高。

巴克萊銀行分析師調升超微和其他幾家晶片製造商的目標價，稱他們將受惠於人工智慧（AI）市場成長。

巴克萊分析師Tom O'Malley將超微目標價從120美元調升至200美元，並給予「買進」評級，稱該公司的AI晶片營收可望在今年達到40億美元，市場對超微最高階伺服器機器學習晶片MI300的需求相當強勁。

超微股價距離歷史收盤高點僅差2%。該公司在2023年底推出新款高階AI伺務器晶片，以挑戰輝達的H100和A100 GPU。

與此同時，KeyBanc Capital Markets以AI伺服器需求強勁為由，將超微和輝達的目標價分別調升至195美元和740美元。

輝達稱霸AI晶片市場，是去年標普500指數表現最好的股票。

超微正在改進其AI軟體，市場普遍認為雲端服務商和科技巨頭等晶片大客戶會認真考慮採用超微的晶片。巴克萊分析師O'Malley表示，我們絕不會去低估輝達的領先優勢，但我們認為，擁有第二來源的願望有助於超微克服軟體生態系的困難。