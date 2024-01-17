2024 祥龍聚首 花蓮美侖大飯店 春節住房優惠下殺 6 折起！

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花蓮美侖大飯店為歡度 2024 年迎龍鳴春賀年時刻，特別推出一系列春節限定的住宿及餐飲專案，讓旅人饕客盡情享受美好時光。

過年是一個好好放鬆的時刻，花蓮美侖大飯店為了回饋返鄉及觀光的民眾，推出超高詢問度的「2024 農曆春節住房專案」更是下殺 6 折，原價 8,800 元的「豪華雙人房」優惠價只要

新年新優惠 美侖住房優惠大放送

6,160 元起，而大坪數的「豪華家庭房」原價 12,000 元，優惠價只要 8,400 元起！讓旅人可以根據個人喜好和家庭規模選擇最適合的住宿方案，享受超值的優惠。

花蓮美侖大飯店今年特別推出「花開富貴團圓宴」外帶組，嚴選各地優質食材、網羅經典菜色、細火燉煮的海陸饗宴等八道經典美味料理，讓年夜飯輕鬆上菜。新春圍爐則主打超澎湃海陸火鍋「蓬島八仙渡東海」，嚴選高檔海鮮食材如雪蟹腳、大草蝦，肥美的生蠔等；肉品則有美國 Choice 安格斯沙朗牛、高品質的伊比利梅花豬，誠意滿滿！

最好的龍乎您 讓星級美味輕鬆上菜

而綠苑西餐廳則不打烊！從除夕至初四（2 月 9 日至 2 月 13 日）提供自助式午餐、下午茶及晚餐，讓喜愛西式料理的饕客可自由選配喜愛的美食，多樣化的用餐型態，滿足多種用餐需求。

娛樂設施再升級 「雷射迷宮」穿越奇境的夢幻之旅！

花蓮美侖大飯店不僅提供舒適的居住環境，同時致力於打造多元的娛樂休閒設施。今年引進全新的「雷射迷宮」，透過虛擬實境（VR）結合腦力和體能的設施，讓房客踏上一場震撼的雷射迷宮之旅。參與玩家在指定時間內需與隊友協力合作，突破一道又一道的關卡，展現智慧與勇氣，急速穿梭於雷射光束之間，感受未知的刺激！

為了舒緩現場排隊人潮，花蓮美侖大飯店更結合會員服務，推行「樂遊憑證 Day Pass 線上購」，這項便捷的服務讓房客能透過線上管道快速訂購，輕鬆享受最貼心的娛樂體驗。

花蓮美侖大飯店獨家引進泰國精油香氛品牌《THANN》，在這充滿愛與溫馨氛圍的季節中， 推出「香木系列」、「東方檸檬草系列」、「伊甸微風系列」新春精選商品，期望賓客在新的一年中能夠將大自然的療癒之力帶回家，透過天然精油所散發的純淨香氣，深層淨化身心，洗去一切瑣碎雜念，注入正向能量，為身心靈帶來焕然一新的感受，同時為新年注入新希望。

欲了解更多相關優惠或活動資訊，可至花蓮美侖大飯店官網、臉書粉專或 Instagram 查詢( https://www.parkview-hotel.com/)。

圖說:美侖娛樂設施－Day Pass 線上購。圖/美侖飯店提供

《THANN》新年淨化 質感選品迎新春