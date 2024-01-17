0117群益早安｜全球財經時事深度解說

《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FED官員動態(1)ChristopherWaller1/17表示FED只要通膨不反彈且沒有持續處於高檔，FOMC今年可以降息，經濟活動和勞動市場狀況良好，通膨逐漸降至2%，沒有理由像過去那樣緊急升息或快速降息。降息時間和降息幅度「將取決於即將公佈的數據」，未來幾個月需要更多信息才能證明或挑戰通膨率正在朝目標持續下行的觀點。(2)哈佛大學KennethRogoff指出除非美國經濟陷入「深度衰退」，否則FED不會像市場押注的那樣在2024年降息6次。

(3)BridgeWater首席CIOGregJensen警告市場對美國降息的押注可能被證明是有風險的!市場假設的是種完美情況，即通膨下降FED在不衰退的情況下降息，而市場已經消化了幾乎完美的情境。

2-1.地緣政治風險急遽升高？(1)1/16北韓宣佈廢除兩韓交流機構，將修憲把將南韓列為頭號敵對國家!(2)1/15伊朗空襲伊拉克境內以色列間諜機構(3)台灣？1/16外資賣超451億(4)1/14美英空襲葉門胡賽組織(5)GS對客戶的調查指出地緣政治是2024市場和全球經濟面臨的最大風險，通膨已經不再是主要威脅。約54%的受訪者認為地緣政治是頭號風險，17％受訪者認為11/5舉行的美國總統大選是主要風險。這一結果突顯出全球市場情緒發生重大轉變？雖然經濟能否復甦仍然是風險之一，但GS的調查顯示投資者越來越擔心，在中國與台灣緊張局勢加劇的情況下，倘若歐洲和中東的戰爭蔓延他們該如何佈局！地緣政治風險和政治事件是投資組合面臨的主要風險，但也特別難以針對它們來佈局，時機和市場影響往往很難預測。

2-2.經濟數據01/17零售銷售、進口物價指數01/18首次、連續申請失業救濟金人數、新屋開工營建許可01/19密大通膨預期、成屋銷售

3.歐元區動態(1)ECB首席經濟學家PhilipsLane說太早降息可能會可能會弄巧成拙，如果央行在問題真正解決之前企圖過快正常化，那麼就會迎來另一波通膨，然後又一波升息，那將是更糟糕的情況。(2)ECB官員TuomasValimaki表示對於ECB來說最好在降息之前等待一段時間，總比過早降息之後再被迫升息。核心通膨仍然高於ECB可接受的水準，仍然需要採取限制性貨幣政策。(3)ECB官員JoachimNagel表示通膨壓力仍然遠高2％，當前關於降息的討論還為時過早。(4)ECB官員FrancoisVilleroydeGalhau表示ECB可能會在今年開始降息，但具體時間將取決於數據。

4.美國動態(1)隨著市場預期FED將在2024年中之前降息。UBS是最新上調對美股預期的銀行，1/16將對S&P500指數今年目標的預測上調至5,150。(2)BofA基金經理月報指出降息的樂觀情緒達到創紀錄新高，79%預計全球經濟將在2024年軟著陸或不著陸，大多數受訪者認為「股票」是應對FED降息週期的最佳方式。只有21%的投資人認為未來12個月上市公司獲利會惡化，是2022年2月以來最低。目前最擁擠的交易是做多美國7巨頭、做空中國和做多日本。此次調查於1/5-1/11進行，共有221名參與者，管理約5,890億美元資產。(3)美國最高法院駁回了APPLE就反托拉斯訴訟提出的上訴，可能影響該公司數10億美元的收入。APPLE和EpicGames上訴該裁決將允許開發者引導APP開發商將iPhone用戶引導至APPLE以外提供更便宜的購買選項。(4)Barclays、KeyBancCapital和SusquehannaFinancial調高AMD目標價；KeyBanc調高Nvidia目標價。KeyBancJohnVinh認為DataCenter引發對AI晶片的強勁需求，除了AI之外，半導體市場目前看起來不那麼熱絡，汽車和工業晶片市場仍然疲軟並且正在去庫存。Server、PC和SmartPhone市場仍然疲軟或乏善可陳。(5)美股財報1/16GS、MS、PNC，1/23MMM，1/24NFLX、MSFT，1/25TSLA，1/26INTC，1/30GOOGL，2/2AAPL、AMZN，2/21NVDA

5.中國動態(1)據悉中國考慮2024發行1兆超長期特別國債，以進一步加大財政刺激力度，提振經濟復甦，這1兆國債將被用來支持糧食、能源、供應鏈安全和新型城鎮化，地方政府已經在儲備項目，可能安排在下半年發行。

6.想想週一說的台股評論「還有震盪，只能看美股」！這是台股要單獨承受的壓力！但若美股不跌續漲，台股就能以時間換取空間！

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