保瑞併購USL 內行人揭密2.1億美元收購真相

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生技股王保瑞（6472）宣布將以最高2.1億美元（約合新台幣66億元），收購美國百年藥廠Upsher-Smith，正式插旗美國，受此利多消息激勵，保瑞今（17）日早盤股價直接以高盤開出，盤中股價最高來到748元、大漲54元、漲幅逾7.5％，但10點過後股價殺至平盤附近，出現開高走低的走勢。

此併購案媒體紛紛以利多解讀，但有知名專職投資人發文提出質疑表示，保瑞這次花了2.1億美元買到的資產，其實是澤井製藥在2017年時花了10.5億美元收購來的，不到7年的時間，澤井用兩折價賣給保瑞，你覺得這個資產會是好資產或是壞資產？澤井也是日本上市公司，難不成阿本仔傻了把好資產打折賣你？當然不是。

秉持價值投資為核心的專職投資人「銀行家尼莫」16日在臉書PO文指出，從澤井2023年11月公布的半年報中對保瑞這次收購的Upsher-Smith業務描述，看了就知道為何澤井會賤價賣。澤井的半年報中指出，「2017年5月通過收購Upsher-Smith Laboratories，LLC（USL）進入美國市場，然而在美國的仿製藥市場上，仿製藥價格一直在持續下降，這被認為是由於三個主要的採購團體通過批發商和藥店之間的聯盟組成，佔據了約90％的市場份額，以及美國食品和藥物管理局（FDA）對簡化新藥申請（ANDA）的批准數量很高。USL在仿製藥市場上仍面臨著日益激烈的競爭，這可以從仿製替代品進入市場，取代我們的核心品牌產品Qudexy®來看出。」

另外，該部門報告了淨銷售額為19,395百萬日圓（年增1.7％），損失為2.1億日圓（去年同期該部門獲利為5.19億日圓）。

銀行家尼莫表示，簡單講就是USL業務碰到大逆風，連核心產品都有仿製品出現，營收雖還能維持，但利潤已經從薄利（純利率2.6％）變成虧損（純損率1％），且之後應該會繼續惡化。

銀行家尼莫認為，如果USL真的像媒體報導的那麼大那麼美，保瑞能只花2.1億美元就買到手嗎？難不成資本市場比台灣大又聰明得多的美國沒有其他製藥公司或生技藥品相關私募基金會注意到USL嗎？簡單講，USL若真的像新聞報導寫得那麼好，保瑞不會只花2.1億美元，搞不好21億美元都買不到。