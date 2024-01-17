《通網股》中華電企業信評奪讚 獲評1~2年內站穩電信龍頭

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【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)宣布，續獲標準普爾(S&P)及中華信評公司維持企業信用評等。其中，標準普爾給予國外長期評等「AA」，評等展望為穩定；中華信評給予國內長/短期評等「twAAA / twA-1+」，評等展望亦為穩定。中華電的評等為國內電信業最佳，更是全球唯一獲得標準普爾最高評等的電信公司，顯示其電信龍頭企業的堅強營運實力，以及嚴謹的財務紀律與穩健的財務能力。

中華信評認為，未來一至二年中華電將可維持其市場領導地位、強勁的現金流量產生能力，以及穩健的財務政策。

中華電表示，公司現金流豐沛且負債比低，相較同業財務結構強健且堅實。未來亦將維持穩健的資金管理與財務政策，做為公司營運及永續發展的最佳後盾，也為利益關係人創造價值。

中華電表示，過去一年，行動通信的5G升級政策帶動了ARPU及客戶數成長，進而提高營收市佔率，未來5G技術的發展將持續成為趨動成長的重要因素。固網寬頻業務將持續推動升速優惠方案，以擴大300Mbps以上客戶群、提升ARPU。企客新興業務亦表現亮麗，包括資安、IDC及5G專網營收均因需求增加持續成長，各方面均展現強勁的成長動能。而電信市場於業者整併後，競爭將更趨理性，產業前景樂觀，有利於各項業務之發展。