明起5天勞保局密集發錢 勞保國保最新統計出爐

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【旺得富理財網 王順泉】元月下旬，勞保、國保等14項給付，將於明天起5天陸續入帳，包括國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付、老農津貼、農民月退休儲金、勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金(首發案) 國民年金保險老年年金給付、國民年金保險遺屬年金等。

據勞保局最新統計，2023年11月領取老年年金人數達173.1萬人，較10月增加11,922人，領取人數創新高；領取總金額326.4億元，平均每人領到18,856元，較10月微幅下滑。

國民年金保險老年年金給付，11月請領人數達141.9萬人，請領總金額55.7億元，平均每人領到3,924元，請領人數創高，但平均金額微降。遺屬年金則有12萬人領取，總金額4.97億元，平均每人領取4,142元。

此外，國民年金保險喪葬給付核付873人，核付金額8,556.8萬元，平均每人領取98,016元。

勞保局元月下旬各項給付入帳日期如下：

1月18日：國民年金保險生育給付

1月19日：老農津貼、農民月退休儲金

1月25日：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付、國民年金保險生育給付

1月30日：勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金(首發案)

1月31日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付