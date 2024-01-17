《基金》統一3檔被動型台股基金 定期定額人數破萬

【時報記者任珮云台北報導】2023年全球股市回春，台股表現相對強勢，使長線投資人信心上升，加碼熱門台股基金。以被動型基金來看，2023年12月定期定額扣款金額前十大皆為台股基金，與2022年12月相比，有9檔基金定期定額扣款金額呈現增加趨勢，統一投信旗下台股基金就有4檔，為上榜基金最多的投信。全市場當月定期定額扣款金額達到億元等級的有3檔，統一投信囊括超過半數，分別為統一黑馬及奔騰基金，2023年12月定期定額扣款金額達到1.36億及1.24億；而全市場當月定期定額扣款人數破萬人有4檔，統一投信也拿下3檔，分別為統一黑馬及奔騰基金和統一大滿貫。

統一投信的被動型台股基金去年稱霸市場，今年將切入主動式的台股高息ETF，統一台灣高息動能ETF（00939），追蹤臺灣高息動能指數，將於3月初開募。

去年前十大定期定額熱門被動型基金中，統一奔騰基金成長速度最快，2023年12月定期定額扣款金額較2022年底暴增111.87%。長線投資人最愛的台股一般型基金統一黑馬基金，同期間定期定額扣款金額也大增77.83%至1.36億。這2檔基金人氣也成長至萬人以上，統一奔騰基金2023年12月定期定額扣款人數較2022年底增加46.77%至1.05萬人，為人氣最高的台股科技型基金。同時，統一黑馬基金定期定額扣款人數也增加42.39%至1.34萬人。