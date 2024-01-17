高雄輕軌成圓帶動人潮 愛河之心站成運量冠軍

高雄輕軌成圓之後與捷運紅、橘線的十字路網，恰好將輕軌路網分為四大象限，高捷公司統計，四大象限的各車站平均運量，在輕軌成圓後，反應出不同象限的各自不同特性。目前C4~C14各站平均日運量約為962人、C15~C23各站平均日量約為603人、C32~C1各站平均日運量約為674人，而C24~C31新開通路段，各站平均日運量則高達1,298人。整個系統運量則由去年全年度的2萬1,293人大幅提升至今年度的3萬4,161（統計至1月16日），免費搭乘期間運量增幅約達6成。

輕軌大順路段自通車以來，新路段的平均各站運量為四個象限當中的最高，除了沿線學生及通勤人潮明顯增加之外，沿路商家多也是創造離峰階段商業活動運量的主因。就單站運量而言，C24愛河之心車站以日均運量3,252人超越以往的C5夢時代站的2,456人，成為新的運量冠軍車站，而且C24~C31共計8個車站當中，即有6個車站日均運量超過1,000人，都比全線車站日均運量870人高，顯示輕軌成圓後，大順路段為運量熱點，透過輕軌能將其他象限路段的旅客，延長服務到大順路段，除了能夠舒緩大順路道路交通負荷外，因此湧進來的人流，有機會成為錢流，相信對於周邊商家的生意，會有相當的幫助。

高雄輕軌自1日成圓之後，計費方式由原來的論次計費改為里程計費，而自今日起，列車上的刷卡機已全面移除，高捷公司提醒旅客，搭乘輕軌日後與搭乘捷運相同，改為進出站刷卡，免費搭乘期間，高捷公司仍會有查票作業，鼓勵大家踴躍刷卡搭乘，除了享受輕軌的便利之外，還能每周抽手機及住宿券等大獎。