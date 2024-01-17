村田電感廠停工、建議客戶轉單 臺慶科漲停、國巨走揚

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日本能登半島大地震影響逐漸浮現，被動元件龍頭村田製造所近日傳向客戶發出通知信，由於生產電感的穴水村田製作所至少停工到5月中，建議客戶改用其他廠商的替代料，臺慶科及國巨集團旗下奇力新有望受惠轉單，激勵臺慶科今日漲停價120元開出，盤中雖打開漲停，但仍大漲逾5%，國巨也一度勁揚4%。

根據媒體報導，村田製造所在北陸3縣（石川線、福井縣、富山縣）設有13座工廠，目前生產MLCC等產品的10座工廠已陸續復工，但生產電感等產品的穴水村田製作所因地震嚴重影響生產，5月中前都無法恢復，建議客戶尋找替代料，由於牽涉LQH系列特殊型電感，台廠僅奇力新、臺慶科生產，市場看好臺廠可望獲得實質轉單。

臺慶科昨日（16）也證實接獲客戶詢問，相較上次311地震影響，這次轉單電感屬於特殊型電感，影響較大，已經準備備料爭取訂單，預估最快2月底有望開始出貨；國巨則表示，奇力新上周起收到很多客戶詢問，會盡力協助客戶端需求，特殊規格的產品將加快認證。

臺慶科去年12月營收44.3億元，年減16.2%，創下4年新低；國巨去年12月營收1076億元，年減11.1%，創下歷史次高，市場看好，轉單效益有望挹注營運表現。臺慶科今日（17）爆量高漲，開盤衝上漲停後，盤中維持近半根漲停表現，一舉收復所有均線，國巨開高後遇到月線反壓，漲幅回落至1%以內。