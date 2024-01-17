遭批製造歧視性貿易壁壘 蘇利文：美對中晶片限制非「封鎖」

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在北京暗示美國製造「歧視性」貿易壁壘後，美國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）當地時間16日表示，美國限制中國獲得先進晶片是為了保障安全，而非擾亂商業。

中國國務院總理李強16日稍早在達沃斯世界經濟論壇2024年會開幕式上未點名批評美國的限制措施。「2020至2022年，全球新增歧視性貿易及相關投資措施年均超過5400項」，他補充說，任何干擾破壞，都會在世界經濟大循環中形成「梗阻」、「斷點」。

法新社報導，蘇利文在世界經濟論壇上回應稱，「我想澄清的是，這些量身訂製的措施不是技術封鎖。它們並不尋求，事實上也沒有限制更廣泛的貿易和投資」，並指，美國對半導體的限制「廣泛排除了可以幫助推動經濟進步的商業晶片」。

「簡而言之，我們的戰略競爭對手不應該能夠利用美國技術，來破壞我們或我們的盟友和夥伴的國家安全」，蘇利文強調。

美國商務部2022年10月出台晶片技術出口管制措施，阻止中國獲得先進的外國晶片，包括用於人工智慧、數據中心和超級計算的圖形處理器晶片。2023年10月，美國公布新的禁令，進一步禁止輝達（Nvidia）等公司設計的先進人工智慧晶片輸入中國，同時對晶片生產的工具設備出口做出更多限制。