聯準會淡化降息預期 台指期續跌下探季線

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美國聯準會官員與歐洲央行官員接連淡化降息預期，使美債殖利率揚升，道瓊收跌231點，終場美股四大指數除了費半強漲1.3％，其他主要指數均下跌。台指期早盤17日續跌69點、暫報17,264點，下探季線支撐。

CME FedWatch工具顯示，市場預期聯準會於3月降息的機率為65.2％，顯著基於一周前的76.9％。市場對於降息的預期降溫，美國公債價格回落、殖利率回升，10年期美債殖利率於周二重上4.0％，聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表示不應急於降息後，美債殖利率加速上行，盤中升幅擴大至10個基點以上，衝上4.075％，對利率敏感的2年期美債收益率也升逾10個基點，來到4.26％。

凱基期貨指出，從籌碼面來看，外資持續在現貨、期貨不同步，在現貨部位大 幅減持，但空單同步回補，有趁機在周三期貨結算時，獲利了結部分空單的意味。儘管外資留倉空單回補幅度較幾日前明顯，但整體部位仍維持在15,000口以上水位，若能持續加快速度削減空單，盤勢較易在震盪後守穩，較有利後續盤勢。

觀察期交所內的商品交易情況，臺幣黃金期貨報價7,779.5點，下跌70點；布蘭特原油期貨成交價2,452點，下跌7點；富櫃200期貨下跌92.62點，盤中暫報9,100.38點；臺灣永續期貨下跌111點，成交價8,764點；半導體30期貨下跌40點，成交價4,862點。國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報16,935點，上漲50點；美國費城半導體期貨上漲67.5點，來到4,133.5點；富時100指數期貨暫報7,519點，下跌50點。